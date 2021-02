F3: David Schumacher firma con Trident per la stagione 2021

Trident Motorsport è lieta di annunciare che David Schumacher farà parte del line-up 2021 nel FIA Formula 3 Championship.

Con l’accordo tra la scuderia milanese e il diciannovenne tedesco si rinnova un legame di grande successo, quello del cognome più rappresentativo nella storia del Motorsport ed i colori italiani. David Schumacher, diciannovenne figlio dell’ex driver della massima serie Ralf, vincitore tra il 1997 e il 2007 di sei gran premi, è alla sua seconda esperienza nel FIA Formula 3 Championship.

Il pilota nato a Salisburgo, nel 2017 e 2018 è stato protagonista in diversi campionati di Formula 4, categoria nella quale ha colto tre vittorie, sedici podi, cinque pole position e quattro giri veloci. Nel 2019 il driver tedesco è stato protagonista nella Formula Regional European, categoria chiusa al quarto posto grazie a quattro vittorie, nove podi, cinque pole position e tre giri veloci.

Nella stessa annata, David ha anche disputato alcune corse di Formula 3, tra le quali il Gran Premio di Macao. Nella passata stagione, il figlio d’arte tedesco ha disputato la sua prima stagione completa in FIA Formula 3 Championship, ottenendo l’esperienza e le competenze necessarie per puntare ad un campionato 2021 di alto profilo.

Giacomo Ricci, Team Manager Trident Motorsport:“David è un pilota dotato di grande potenziale. Penso che il pilota tedesco abbia ancora molto da esprimere e ha tutte le caratteristiche per ottenere risultati rimarchevoli. David ha potuto confrontare il Team Trident con altre squadre durante i post-season test. Siamo orgogliosi che abbia scelto noi: sì è realmente creato con David un ottimo feeling interpersonale e un intenso ritmo di lavoro che sono certo porterà a buonissimi risultati in questa stagione”.



David Schumacher: “Sono molto felice di correre con Trident Motorsport quest’anno e penso che avremo ottime possibilità. Il team ha fatto un gran lavoro e la vettura è stata eccellente nei test di Barcellona e Jerez. Sono molto fiducioso. Il team è estremamente appassionato in tutto quello che fa e ho sensazioni molto positive per la stagione che sta per cominciare.”