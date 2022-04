F3 | Correa salta Imola, ART GP schiera due sole vetture

Il secondo appuntamento stagionale della Formula 3 vedrà la ART Grand Prix con sole due vetture in pista a causa dell’assenza per infortunio di Juan Manuel Correa.

Il pilota statunitense, infatti, è stato costretto a saltare anche l’ultima sessione di test a causa di una frattura da stress al metatarso della gamba sinistra già pesantemente infortunata nel tremendo incidente di Spa-Francorchamps del 2019.

Correa, che aveva ben figurato nel round inaugurale del Bahrain ottenendo un nono posto in Gara 1 ed un quarto in Gara 2, aveva accusato dolori subito dopo il primo weekend della stagione e sospettava che il problema alla gamba fosse legato ad una tendinite.

Dopo aver effettuato le radiografie, però, è emersa una frattura da stress al metatarso sinistro ed i medici hanno imposto al pilota della ART Grand Prix assoluto riposo.

Juan Manuel Correa, ART Grand Prix, Arthur Leclerc, Prema Racing, Alexander Smolyar, MP Motorsport Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Ho preso la difficile decisione di non correre a Imola” ha scritto Correa sul suo profilo Instagram. “È molto triste, ma dopo un lungo consulto con i dottori, e considerando l’entità del’infortunio, abbiamo capito che il rischio che la situazione peggiorasse era molto alto. Sosterrò la ART Grand Prix da casa e spero di tornare in griglia presto”.

La ART Grand Prix, che in occasione degli ultimi test di Barcellona aveva affidato la vettura dell’americano a Matteo Nannini, ha deciso di non sostituire Correa per l’appuntamento emiliano e schiererà così due sole monoposto affidate al leader della classifica Victor Martins ed al campione 2021 della Formula Regional European Gregoire Saucy.