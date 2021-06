F3: Correa ritorna nella Sauber young driver academy

Dopo essere tornato a guidare una monoposto, Juan Manuel Correa si è ripreso anche il suo posto nella Sauber Academy.

Il pilota statunitense faceva già parte del vivaio della scuderia svizzera già nel 2019, ma il tremendo incidente avvenuto a Spa-Francorchamps nello stesso anno, dove Hubert perse la vita, lo ha costretto ad allontanarsi momentaneamente dalla Sauber.

Il convincente ritorno in pista di quest’anno con i colori della ART Grand Prix in Formula 3, condito dal decimo posto ottenuto in Gara 2 a Barcellona, ha spinto la scuderia svizzera ad aprire nuovamente le porte della sua Academy a Correa.

Beat Zehnder, direttore sportivo della Sauber, ha dato il bentornato a Correa: "Juan Manuel ha sempre mostrato abilità e determinazione, ma il suo notevole ritorno dall'infortunio è una storia ispiratrice che mostra tutta la sua forza e volontà. Non abbiamo altro che pura ammirazione per la sua tenacia e siamo felici di aiutarlo, attraverso il programma Sauber Academy, a riprendere la sua carriera nel motorsport".

Enorme gioia per questo ritorno è stata espressa dallo stesso Correa: "È molto speciale tornare con la Sauber Academy: ho fatto parte del junior team nel 2019, quando ho fatto il mio primo e unico test in F1, ed è una grande sensazione lavorare di nuovo con loro".

"Sono molto entusiasta di mostrare il marchio dell'Academy sulla mia auto e sul mio casco già da questo fine settimana in Francia e non vedo l'ora di aiutare il team ogni volta che sarà necessario, sia al simulatore che altrove. Sono molto grato ad ART e Sébastien Philippe, e naturalmente a Fred Vasseur, per tutto il sostegno che mi hanno dato, ed a tutti i membri della Sauber, da Beat Zehnder a tutti coloro che sono stati assolutamente incredibili e così di supporto dal mio incidente e durante il mio recupero. È un onore essere di nuovo con questa squadra".

Correa si aggiunge nella Academy a Theo Pourchaire, Emerson Fittipaldi Jr, Petr Ptacek e Dexter Patterson.