F3: Cordeel primo rinforzo della Campos Racing per il 2021

La Campos Racing ha annunciato il suo primo pilota per la stagione 2021 della FIA Formula 3.

Si tratta di Amaury Cordeel, che nelle categorie minori si è messo in luce in questi anni, specialmente per il titolo vinto nel 2018 in F4 spagnola con 12 podi su 16 gare.

Il 18enne belga negli ultimi due anni ha preso parte alla Formula Renault Eurocup con la MP Motorsport e nel 2020 è entrato a nella FA Racing di Fernando Alonso, correndo pure una gara in FIA Asian F3.

"Per tutto l'inverno le persone intorno a me hanno lavorato duramente e abbiamo finalmente raggiunto un ottimo accordo con Campos Racing perché sappiamo che questa squadra ha le conoscenze necessarie per assistermi come 'rookie' in un contesto ideale - ha detto Cordeel -

"Negli ultimi anni con la loro Driver Academy il team ha dimostrato di possedere il giusto bagaglio per preparare i piloti per la classe superiore, cioè la F1".

"Desidero ringraziare i miei partner e spero che nei prossimi anni insieme a loro e con Campos Racing si possa scrivere un meraviglioso capitolo del motorsport. Purtroppo, ci sono anche notizie tristi, perché a metà della scorsa settimana il mio team ha inaspettatamente perso il fondatore, Adrian Campos. Desidero quindi cogliere l'occasione per esprimere le mie più sincere condoglianze".

Adrian Campos Jr, direttore sportivo del team, afferma che la squadra ha grandi aspettative per la sua nuova recluta.

"Vorrei dare il benvenuto ad Amaury nella squadra a nome di tutti i membri del Campos Racing e soprattutto di mio padre. Amaury è un pilota che sa cosa significa vincere un campionato, come dimostrato nella serie F4 spagnola nel 2018, e quindi abbiamo grandi aspettative".