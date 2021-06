F3: Chovet sostituisce Toth in Campos Racing al Paul Ricard

Laszlo Toth sarà costretto a saltare il second round di F3 al Circuito Paul Ricard dopo essere risultato positivo al Covid nel tampone obbligatorio effettuato prima del weekend di gara. Sarà Pierre-Louis Chovet a sostituire il pilota ungherese nell’appuntamento di questi fine settimana. Il pilota francese aveva fatto dei test per Campos nella pre-stagione a Barcellona e ora sarà in squadra con Lorenzo Colombro e Amaury Coredeel nel suo evento di casa.

Chovet ha corso per Jenzer Motorsport nel round di apertura della stagione, con un quattordicesimo posto come miglior risultato in Gara 2, ma ha lasciato la squadra svizzera prima del secondo appuntamento dell’anno.

“Ho ricevuto una chiamata martedì sera da Adrian Campos Jr, che mi ha detto che ero in cima alla lista dei sostituti di Laszlo per il GP di Francia – ha detto Chivet – Sono pronto e molto onorato di unirmi a Campos Racing per la mia gara di casa. È una grande opportunità nella mia posizione, come si può immaginare. Sono pronto a lavorare insieme al team e a dare tutto in pista! Laszlo, ti auguro una pronta guarigione e farò in modo di avere cura della tua bestia”.

Secondo classificato nella Formula 3 Asian Championship nel 2021, Chovet ha conquistato sei vittorie e sette podi con Pinnacle Motorsport, mancando di poco il titolo contro il pilota Frmula 2 Guanyu Zhou.

Adrian Campos Jr, direttore di Campos Racing, ha affermato: “Prima di tutto, voglio ringraziare Laszlo e tutte le persone intorno a lui per la loro collaborazione per trovare una soluzione per Le Castellet. Allo stesso tempo, vorrei dare il benvenuto a Pierre-Louis. Sarà un periodo interessante insieme e ci aspettiamo di far bene insieme al Paul Ricard. La tappa di apertura non è stata proprio come ci aspettavamo”.

“Detto questo, il campionato è molto combattuto e per i nostri piloti è stata la prima partenza nella categoria. Come in Formula 2 qualche settimana fa, vogliamo invertire la situazione. Ci sentiamo fiduciosi del fatto che possiamo farcela e crediamo che ci aspettino molti buoni risultati”.

Su un comunicato della FIA si legge: “La FIA, la Formula 3 e Campos Racing confermano che durante i test PCR obbligatori per il Gran Premio di Francia del 2021 ed eventi di supporto, il pilota del team Campos Racing Laszlo Toth è risultato positivo al Covid-19. In accordo con i protocolli Covid e con le linee guida della salute pubblica, continuerà a restare isolato per tutto il tempo necessario e dunque non disputerà il Gran premio di Francia. Nessun altro membro del team Campos Racing è stato contagiato”.