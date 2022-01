F3 | Charouz si tinge d'azzurro mettendo sotto contratto Pizzi

Quella di oggi è una giornata molto importante per la stagione 2022 di FIA Formula 3, perché diversi team hanno annunciato i propri piloti per la stagione che scatterà tra qualche settimana.

Il primo degli annunci ha riguardato Francesco Pizzi, pilota italiano che passa in FIA Formula 3 dopo aver corso in Formula Regional la passata stagione, cogliendo 12 punti e chiudendo la stagione in 20esima piazza.

Pizzi aveva però fatto molto bene in UAE Formula 4 nel 2020, vincendo 8 gare, siglando anche 3 pole position e 10 podi. Questo lo aveva portato al titolo di categoria, senza contare il buon secondo posto nella Formula 4 italiana (3 vittorie e 7 podi complessivi).

Pizzi correrà con il team Charouz Racing System: "Sono molto contento di correre con Charouz. Mi sono divertito molto a fare il lavoro svolto nei giorni scorsi in fabbrica e per me sarà una grande opportunità. Cercherò di fare il miglior lavoro possibile per il team".

Per un pilota italiano che arriva in F3, c'è anche un team italiano, la Trident, che ha annunciato di aver messo sotto contratto per la stagione 2022 Roman Stanek. Per il pilota 17enne si tratterà della terza stagione nella serie dopo aver corso con Charouz Racing System nella stagione d'esordio - nel 2020 - e con Hitech Grand Prix l'anno passato.

Il pilota ceco ha colto 4 arrivi in Top 10 e ha firmato due podi la stagione passata sui tracciato di Budapest e Spa-Francorchamps.

Rafael Villagomez, alla seconda stagione in FIA Formula 3, ha cambiato team passando da HWA Racelab a Van Amersfoort Racing. Villagomez ha già preso contatto con il team nei test post-stagionali svolti al Ricardo Tormo di Valencia.

Ricordiamo poi che, sempre nel 2021, Villagomez ha anche corso nella Euroformula Open proprio con Van Amersfoort, cogliendo 5 podi e 135 punti complessivi, chiudendo la gara all'ottavo posto assoluto.

L'ultimo annuncio in ordine temporale della giornata odierna è stato firmato da Campos Racing, che ha annunciato Hunter Yeany come secondo pilota dopo aver già annunciato l'esordiente spagnolo Josep Maria Martì.

Il 16enne statunitense ha fatto il suo esordio nella serie lo scorso anno con il team Charouz Racing System, correndo a Spa-Francorchamps e a Zandvoort. Il suo miglior risultato è stato un 18esimo posto. Quest'anno avrà l'occasione di svolgere la stagione completa con il team spagnolo.