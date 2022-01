F3 | Charouz annuncia László Tóth, Campos schiera Pepe Marti

Continua a prendere forma la griglia di partenza della stagione 2022 di Formula 3. Ad annunciare i nomi dei rispettivi primi piloti sono stati il Charouz Racing System ed il Campos Racing.

Il team ceco ha deciso di puntare su un pilota che ha già avuto modo di conoscere la categoria nel 2021, László Tóth. L’ungherese, che ha debutto in monoposto nel 2018 in Formula 4, dopo una stagione in Formula Renault Eurocup ha esordito lo scorso anno in Formula 3 con il Campos Racing.

Il feeling con la scuderia spagnola, però, non è mai scattato e Tóth ha concluso la stagione senza raccogliere nemmeno un punto.

Per il secondo tentativo nella terza serie, l’ungherese ha deciso di legarsi al Charouz Racing System con aspettative elevate.

“Sono davvero felice di iniziare a lavorare con questo team. La scorsa settimana ero a Praga, ho incontrato i membri della squadra ed ho iniziato a lavorare al simulatore. Il team ha un alto potenziale e spero che potremo avere una stagione di successo”.

Antonín Charouz ha accolto con soddisfazione il nuovo acquisto: "Siamo molto felici di dare il benvenuto a László al Charouz Racing System, è un pilota giovane e promettente che ha già percorso molti chilometri al volante di vetture di Formula 4 e Formula 3 negli ultimi anni e sono sicuro che la sua esperienza sarà utile a tutti noi nella prossima stagione”.

"Sono sicuro che non sarà un problema per lui trovare il modo migliore per lavorare insieme alla squadra e mettersi subito al passo in occasione dei primi test".

In casa Campos Racing, invece, si è deciso di puntare su un rookie proveniente dalla Formula 4 spagnola: Pepe Marti.

Il sedicenne iberico, che ha concluso il campionato di debutto in monoposto in terza posizione, ha già avuto modo di sedersi al volante di una vettura del Campos Racing in occasione dei test di fine stagione andati in scena a Valencia.

“Sono entusiasta di continuare la mia carriera con il Campos Racing per un altro anno. Abbiamo disputato una stagione davvero solida nel 2021 e credo che la scelta migliore sia stata quella di passare in Formula 3 restando legato allo stesso team”.

“Continuerò ad imparare e migliorare come pilota. Siamo tutti estremamente motivati nell’affrontare questa sfida e dare il nostro meglio nel 2022”.