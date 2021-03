F3: Carlin completa la line-up con Kaylen Frederick

Anche il team Carlin ha completato la propria line-up per la stagione 2021 di Formula 3. Quando al via dei primi test pre-stagionali mancano pochi giorni, la scuderia britannica ha annunciato oggi il nome del pilota che andrà ad affiancare Johnny Edgar ed Ido Cohen.

Si tratta di Kaylen Frederick. Il pilota statunitense, che già nel 2020 ha conquistato il titolo nella F3 britannica proprio con il team Carlin, farà il proprio debutto in Formula 3 proseguendo con il team che lo ha accompagnato al successo nella passata stagione.

“Sono estremamente eccitato per la stagione e non vedo l'ora di scendere in pista", ha detto Frederick. "La FIA F3 è un campionato che tutti i giovani piloti vogliono disputare perché sai che sei in lotta contro i migliori piloti e sulla giusta strada per arrivare in F1”.

"Ci attenderanno molte sfide come squadra, ma sento che abbiamo tutto ciò che ci serve per emergere. Sono molto grato ai miei sponsor per il loro continuo sostegno e per aver reso possibile tutto questo".

Trevor Carlin ha aggiunto: "Siamo lieti che Kaylen rimanga con noi per la stagione 2021. È un vero piacere averlo nel team”.

"Il campionato FIA F3 è uno dei campionati più competitivi al mondo, ma so che grazie alla sua etica del lavoro, Kaylen darà assolutamente tutto per ottenere il massimo dal pacchetto che gli metteremo a disposizione".

Con l’annuncio del team Carlin resta soltanto il Charouz Racing a non aver ancora completato la propria formazione avendo annunciato al momento il solo Reshad de Gerus.

I piloti della Formula 3 scenderanno in pista questo weekend per la prima due giorni di test che andrà in scena al Red Bull Ring il 3 ed il 4 aprile.