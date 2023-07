F3 | Belgio: spuntano Barnard e Collet, ma Bortoleto è vicino al titolo

Sulle Ardenne, il meteo è stato protagonista anche in Formula 3, soprattutto nella sprint race, dove si sono svolti pochissimi giri senza l'intervento della Safety Car. Proprio per questa ragione, inizialmente la direzione gara aveva deciso di non assegnare punti ma, dopo un'attenta rilettura del regolamento, i risultati sono stati assegnati come previsto.

Ad aggiudicarsi la vittoria nella corsa del sabato è stato Collet, mentre in quella della domenica il successo è andato a Taylor Barnard. La notizia più importante, tuttavia, riguarda la classifica iridata: Bortoleto è sempre più vicino alla conquista del titolo nonostante il doppio zero nel corso di questo fine settimana, tra cui uno per un problema tecnico dopo un contatto con Dino Beganovic.

Bortoleto rimane infatti al comando con 144 punti in vista dell'ultimo round, con Aron a 106 punti e Marti a 105 punti.

Sprint Race: pochi giri, tanta Safety Car

La sprint race del sabato verrà probabilmente ricordata come una delle corse più strane della categoria propedeutica, dato che, quantomeno inizialmente, non erano stati assegnati punti non avendo completato almeno due giri senza la Safety Car.

Secondo il regolamento, infatti, il leader della gara deve completare almeno due giri senza l’intervento della vettura di sicurezza o della VSC, anche se questa regola, in teoria, dovrebbe essere applicata solamente nel caso la gara venga sospesa con una bandiera rossa o accorciata, non potendo completare la distanza prevista.

Tuttavia, inizialmente gli organizzatori avevano deciso di non assegnare punti sottolineando come non fossero stati completati i giri necessari senza la vettura di sicurezza, interpretando male il regolamento. Solo in tarda serata è uscita una successiva comunicazione che ha ristabilito che i piloti potessero riavere i punti stabiliti, cambiando nuovamente la classifica iridata.

Caio Collet, Van Amersfoort Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Per quanto riguarda l’azione in pista, Caio Collet ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 3 nel corso di questa stagione, sfruttando anche la Safety Car rimasta a lungo in pista. La gara, caratterizzata da incidenti su una pista umida e accorciata di tre giri a causa delle continue preoccupazioni sulla sicurezza degli pneumatici, ha visto l'intervento della Safety Car per gran parte dei 12 giri.

Collet, che originariamente era partito dalla quarta posizione, ha conquistato la terza posizione in curva uno prima di passare in seconda posizione sul rettilineo del Kemmel. Ha poi preso il comando da Taylor Barnard a Blanchimont prima dell'intervento della Safety Car.

Bernand aveva infatti precedentemente guadagnato il secondo posto da Aron alla curva uno, prima che l'estone e Collet lottassero per il terzo posto, con Collet in testa.

La prima safety car è intervenuta dopo che Sebastian Montoya (Hitech) è entrato in contatto Rafael Villagomez, il quale si è fermato in pista dopo la curva 8. Dopo un breve periodo di neutralizzazione, la gara è ripresa al quarto giro, con Zak O'Sullivan (Prema) che ha superato il compagno di squadra Dino Beganovic per la quinta posizione.

Ma l'azione è stata nuovamente sospesa poco dopo, quando Gabriele Mini (Hitech) e il pilota della Campos Pepe Marti si sono incontrati nella lotta per il decimo posto. Il membro dell'Alpine Academy ha toccato lo spagnolo e lo ha mandato in testacoda nella zona ad alta velocità di Pouhon, ponendo fine alla sua gara: inoltre, l’italiano ha così subito una penalità in griglia per la Feature race. Marti ha poi tentato di rientrare in pista troppo rapidamente, andando infatti a sbattere contro il pilota della Rodin Carlin Ido Cohen, ponendo fine alle gare di entrambi.

Caio Collet, Van Amersfoort Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

La Safety Car è terminata all'ottavo giro, con il leader del campionato Gabriel Bortoleto partito 15° che ha superato Beganovic per il nono posto, ma ha subito un contatto dal rookie della Prema in curva 1 dopo una staccata sbagliata per cui ha ricevuto una penalità di dieci secondi. Bortoleto ha rallentato prima di fermarsi in pista a causa di un problema tecnico al motore, provocando un altro periodo di neutralizzazione.

Allo sventolare della bandiera a scacchi, Collet si è aggiudicato la vittoria davanti a Barnard e Aron. Il pretendente al titolo O'Sullivan è arrivato quarto, mentre Edgar è arrivato quinto e Colapinto sesto. Il poleman Barter si è classificato settimo davanti a Nikola Tsolov (ART Grand Prix), mentre Beganovic e il pilota Hitech Luke Browning hanno completato la top ten. Tuttavia, dopo la corsa sono fioccate diverse penalità, con O’Sullivan che ha rimediato una penalità di cinque secondi per aver lasciato la pista al Raidillion traendo un vantaggio, aspetto che lo ha fatto scivolare fino al quindicesimo posto finale.

Feature Race: Prima vittoria per Barnard

Se già al sabato era stato tra i protagonisti di una sprint race durata troppo poco, alla domenica Taylor Barnard ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 3, che ha visto i piloti correre su una pista umida.

Il pilota del Jenzer Motorsport, che si è schierato in decima posizione per la gara di domenica, ha approfittato della strategia alternativa per fare grandi passi avanti nel primo giro. Alla terza tornata, infatti, era già secondo dietro a Paul Aron, prima che il pilota Prema si fermasse per montare le gomme slick.

Caio Collet, Van Amersfoort Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Questo ha consegnato a Barnard la testa della corsa e, nonostante gli attacchi da parte di Christian Mansell, che era partito ben ventitreesimo, il britannico ha tenuto duro per conquistare il suo secondo podio del weekend. Nikita Bedrin ha completato il podio per Jenzer, conquistando il suo secondo podio in altrettante gare, un bel risultato per il giovane debuttate. Bedrin ha concluso davanti al compagno di squadra Alex Garcia, quarto, con tutte e tre le vetture Jenzer nei primi quattro posti.

È stata una gara deludente per i contendenti al titolo, tutti partiti con le gomme slick tranne Aron, che ha concluso ottavo dopo che l'azzardo dei box non ha dato i suoi frutti. Il poleman Pepe Marti ha faticato finendo nono, mentre il leader del campionato Gabriel Bortoleto ha concluso undicesimo per Trident davanti a Zak O'Sullivan, anche se ciò paradossalmente lo ha avvicinato al titolo, per cui manca solo un punto.

La gara, accorciata da 18 a 15 giri in vista del weekend, è iniziata dietro la Safety Car dopo l'incidente di Gabriele Mini sulla griglia di partenza. I primi sono rapidamente rientrati per cambiare gomme, consentendo a tutti e tre gli Jenzer, Mansell, Sebastian Montoya e Sophia Floersch di trarre vantaggio, con quest’ultima che era partita dalla dodicesima fila.

Caio Collet, Van Amersfoort Racing, Taylor Barnard, Jenzer Motorsport, Paul Aron, Prema Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

La safety car è intervenuta al quarto giro dopo che il pilota della Trident Oliver Goethe ha avuto un grosso incidente all'uscita dell'Eau Rouge. La gara è ripresa all'ottavo giro, con il vincitore dello sprint del sabato Caio Collet che ha conquistato la nona posizione alla curva uno, prima di passare la pilota MP Mari Boya per l'ottava posizione lungo il rettilineo del Kemmel.

Mansell e Barnard hanno dato vita a un acceso duello per la testa della corsa all'undicesimo giro. Il pilota della Campos ha tentato un'altra mossa due giri dopo, ma Barnard ha opposto una strenua difesa, riuscendo a tenere a distanza il rivale. Collet ha concluso al quinto posto davanti a Montoya, con Floersch sesta dopo aver recuperato 18 posizioni. Aron ha conquistato l'ottavo posto dopo la particolare strategia, con Marti in nona posizione e Franco Colapinto a completare la top 10 per MP Motorsport.