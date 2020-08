F3, Barcellona: terza pole consecutiva per Sargeant

Pole position, la terza consecutiva, per Logan Sargeant nella sessione di qualifica della Formula 3 di scena a Montmelò, nella periferia industriale di Barcellona.

Lo statunitense di casa Prema conquista così i 4 punti messi in palio da regolamento ed allunga in vetta al campionato grazie al crono di 1'32"974 che ha preceduto di un decimo Jake Hughes, miglior portacolori di casa HWA.

Seconda fila dello schieramento per Liam Lawson (Hitech GP) d’un soffio davanti ad Oscar Piastri, che vede ora salire a cinque lunghezze il suo ritardo dalla vetta.

Una sessione contrassegnata come prevedibile dalle alte temperature, quasi 50°C l’asfalto, con i piloti che non sono riusciti ad utilizzare la gomma per più di un giro lanciato, e con chi, dopo la bandiera rossa di questa mattina, è riuscito a provare un secondo tentativo col set risparmiato nelle prove.

Tra gli italiani, il miglior risultato è del rientrante Leonardo Pulcini, dodicesimo in seno al team Carlin, a precedere Matteo Nannini, che partirà alle sue spalle con la Dallara di casa Jenzer.

Un’altra uscita, più violenta seppur innocua per Alessio Deledda. Il pilota del team Campos è uscito sempre in percorrenza di curva 4 come nelle libere, ma in questa occasione è arrivato l’impatto con le barriere esterne nell’ultimo giro a sua disposizione, che ha posto fine alla propria sessione e a quella degli altri piloti.