F3, Barcellona, Libere: Stanek prima della bandiera rossa

La Formula 3 riaccende I motori per il terzo fine settimana consecutivo, per la seconda volta in questa intensa e condensata stagione 2020. La serie cadetta a F2 e F1 ha completato il proprio turno di prove libere in un caldo venerdì al Montmelò che ha visto l’interruzione a tre minuti dalla fine per l’uscita di Alessio Deledda in curva 4 nel suo giro veloce.

Il miglior tempo è andato nella mani di Roman Stanek che conduceva la classifica al momento dell’interruzione. Il ceco di Chaoruz ha siglato il primato in 1'33"737, precedendo di un decimo Alex Peroni, protagonista di un bel controllo in curva 9 quando la sua vettura si è intraversata nel momento in cui è andata ad aprire il DRS.

Terzo Logan Sargeant, leader di campionato per un solo punto (106 a 105) che ha sopravanzato lo scorso fine settimana il compagno in seno al team Prema Oscar Piastri, oggi quinto a fine sessione alle spalle anche di Igor Fraga, con la seconda Dallara di casa Charouz.

Una sessione che ha visto pochi piloti sfruttare la gomma nuova a causa anche della rossa nel finale, e che porterà così ancora più incertezza alle qualifiche del pomeriggio.

Tra gli italiani, da segnalare il ritorno di Leonardo Pulcini in casa Carlin, che ha preso il posto di Ben Barnicoat, che nella doppia trasferta di Silverstone aveva a sua volta sostituito Emaam Ahmed. Miglior italiano in classifica, Matteo Nannini è sedicesimo.