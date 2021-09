F3: Ayrton Simmons rimpiazza Hunter Yeany a Sochi

Cambia ancora una volta la line-up del Charouz Racing System in Formula 3. Per l’appuntamento finale della stagione, che si disputerà questo weekend sul tracciato di Sochi, la scuderia ceca schiererà Ayrton Simmons al posto di Hunter Yeany.

Lo statunitense, che si era legato al team in occasione del round di Spa-Francorchamps, avrebbe dovuto concludere la stagione con la squadra, ma il cambio in calendario per il round finale (da Austin a Sochi) ha impedito a Yeany di liberarsi dai suoi impegni già programmati negli Stati Uniti.

Simmons, vice campione di Formula 4 inglese nel 2018, dividerà così il box con il confermatissimo Logan Sargeant e con Zdenek Chovanec.

“Non vedo l’ora di correre con il team Charouz Racing System. Voglio ringraziare sia la squadra che i miei sponsor per avermi dato l’opportunità di essere presente a Sochi”.

“Non avendo mai guidato questa vettura, e non conoscendo le Pirelli, sono consapevole che probabilmente sarà un weekend difficile per me con poco tempo a disposizione per prendere le misure, ma proverò ad imparare quante più cose possibili e cercherò di ottenere il miglior risultato”.

A dare il benvenuto ad Ayrton Simmons è stato il team principal Antonín Charouz: “Mi spiace che Hunter non potrà finire la stagione con noi, ma sfortunatamente il cambio di data in calendario si è reso necessario per consentire a tutte le squadre di prendere parte all’ultimo appuntamento della stagione e questo ha influito con i suoi programmi negli Stati Uniti”.

“Sono contento che Ayrton abbia risposto alla nostra chiamata. È un pilota promettente con già alcuni anni di esperienza alle spalle e sono sicuro che sarà veloce una volta che avrà preso confidenza con la vettura”.