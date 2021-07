F3, Austria: patatrac Nannini-Novalak, Hauger ringrazia

Partire dalla dodicesima posizione, per via della griglia invertita, e conquistare il successo in Gara 1. Una missione impossibile per molti, ma non per Dennis Hauger.

Il pilota della Prema sta lasciando il segno in questa stagione con prestazioni sempre più convincenti ed oggi ha compiuto una rimonta pazzesca, aiutata anche da un pizzico di fortuna nelle battute finali.

La prima gara del weekend austriaco non è stata per nulla noiosa, anzi. A dare spettacolo sono stati Nannini, Sargeant e Novalak. L’italiano, scattato dalla seconda piazza, si è subito preso la prima posizione subito dopo il via ma l’americano del Charouz Racing System non si è mai arreso.

Tra i due è iniziato uno scambio di posizioni costante, certamente agevolato dal DRS che ha sempre aiutato chi si trovava in seconda posizione. Sargeant, però, ha chiesto troppo alle proprie Pirelli ed ha accusato un crollo di prestazioni al giro 18 che l’ha fatto retrocedere in terza piazza.

A prendere il suo posto come sfidante principale di Nannini è stato così Novalak, ed il pilota del team Trident poteva davvero avere l’occasione di conquistare il successo.

Il dramma, tuttavia, è accaduto al giro 21 quando Nannini ha affiancato Novalak all’esterno ed i due sono entrati in contatto. Il pilota italiano è finito nella ghiaia, retrocedendo alla fine in nona piazza, mentre il portacolori del team Trident si è ritrovato con la posteriore sinistra forata e dopo aver sfogato la sua rabbia via radio è stato costretto ad un mesto ritiro ai box.

Ad approfittare di questo inaspettato regalo è stato Hauger. Il norvegese è stato autore di una partenza capolavoro dalla dodicesima piazza che l’ha subito proiettato in ottava posizione, per poi aumentare giro dopo giro il ritmo e risalire sino alle spalle dei primi due.

Il contatto tra Nannini e Novalak ha consentito ad Hauger di celebrare un successo che, con molta probabilità, sarebbe arrivato anche con i due piloti in pista visto il passo da extraterrestre che ha mostrato oggi (condito dal giro più veloce in 1’21’’757).

Hauger con questa vittoria ha messo il boost in classifica, ma nel finale ha dovuto controllare negli specchietti un Caldwell molto aggressivo ma limitato negli attacchi da una doppia bandiera gialla nel secondo settore.

Il pilota inglese è stato bravo a stare lontano dai guai ed effettuare gli attacchi prendendosi il giusto margine ed ha così regalato al team Prema un’altra grande doppietta.

Completa il podio un incredulo Sargeant che deve dedicare il trofeo del terzo classificato a Nannini e Novalak, mentre alle spalle dell’americano ha chiuso un Victor Martins ancora una volta miglior portacolori del team MP Motorsport.

Il campione 2020 della Formula Renault Eurocup ha macchiato la sua gara con una leggera escursione a metà corsa, ma è stato bravo a ritrovare subito il ritmo e duellare in modo intenso con Crawford nel finale.

Proprio l’americano della Hitech GP è stato una delle rivelazioni di Gara 1. L’avevamo detto già ieri, al termine di una qualifica finalmente positiva. Jak ha un passo molto competitivo ed è da tenere d’occhio in questo weekend perché potrebbe ottenere il primo podio e far così svoltare la propria stagione.

L’americano, però, potrebbe perdere la quinta piazza perché finito sotto investigazione al termine della gara.

Se Crawford venisse penalizzato ne gioverebbero Caio Collet e Jack Doohan. L’australiano della Trident non è riuscito a brillare come in Francia, ma potrà riscattarsi prontamente in Gara 2 questo pomeriggio grazie alla partenza dalla terza fila con al suo fianco Nannini.

Chi scatterà dalla pole sarà Jonny Edgar, oggi dodicesimo. Il pilota del vivaio Red Bull vuole tornare a lottare con i primi dopo un primo appuntamento di Barcellona nel quale aveva fatto vedere un buon piede destro.

