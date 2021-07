F3, Austria: Collet è penalizzato, in pole va Hauger

Caio Collet ci aveva creduto, ma i commissari hanno subito spento i suoi sogni di gloria. Il brasiliano della MP Motorsport era riuscito a beffare Dennis Hauger nei secondi finali di una qualifica decisamente intensa, ma ha pagato carissimo il superamento dei track limits in Curva 10 perdendo la prima pole in Formula 3 e retrocedendo così in quarta posizione.

A festeggiare, per la seconda volta in stagione, è stato Dennis Hauger. Il pilota della Prema è riuscito a rispondere colpo su colpo ad un Vesti ancora una volta in gran forma sul giro secco ed alla fine si è preso la rivincita sul portacolori della ART Grand Prix (che l’aveva beffato in Francia) chiudendo con il crono di 1’19’’726.

Ancora una volta la prima fila di Gara 3 vedrà scattare Hauger e Vesti affiancati, ma dal pilota del vivaio Mercedes ci si aspetta molto di più in Austria. Frederik ha chiuso con un gap di appena 28 millesimi dal norvegese e domenica dovrà cercare di lottare per il successo rimediando ad un inizio di stagione a dir poco opaco.

Continua ad impressionare positivamente Alexander Smolyar. Il russo, due volte vincitore in Gara 1, è stato autore di un ultimo tentativo quasi perfetto che l’ha proiettato al terzo posto nella classifica dei tempi grazie al crono di 1’19’’801 ed al suo fianco vedrà scattare un deluso Collet.

Il crono di 1’19’’697, che gli era valso la pole, è stato cancellato ed il brasiliano dovrà così avviarsi dalla quarta casella.

Brilla finalmente in qualifica Jak Crawford. L’americano della Hitech GP, fino ad oggi particolarmente in difficoltà sul giro secco, ha subito trovato un buon feeling con il tracciato del Red Bull Ring ed avrebbe potuto ottenere anche un crono migliore dell’1’19’’817 se non fosse stato ostacolato dal traffico nelle ultime curve del circuito.

Considerando l’ottimo passo gara visto nei primi due round del campionato, Crawford sarà da tenere d’occhio per un piazzamento a podio.

Il team Trident si è confermato ai vertici grazie a Clement Novalak e Jack Doohan. Il britannico ha fermato il cronometro sul riferimento di 1’19’’829 centrando il sesto tempo, mentre il suo compagno di squadra ha ottenuto il settimo pagando un gap da Novalak di 58 millesimi.

Il team Prema riesce a piazzare tutte e tre le proprie monoposto in top ten grazie all’ottavo crono firmato Ollie Caldwell ed al nono ottenuto da Arthur Leclerc. Il monegasco ha compiuto dei progressi sul giro secco rispetto al passato ed in Gara 1 avrà la possibilità di cercare il secondo successo stagionale scattando dalla seconda fila.

Victor Martins ha completato la top ten ed è stato il primo a non scendere sotto il muro dell’1’20’’ accusando un gap di 3 decimi dal tempo firmato Hauger, mentre Matteo Nannini e Logan Sargeant avranno l’opportunità di prendere il via dalla prima fila in Gara 1 grazie all’undicesimo e dodicesimo tempo.

Da segnalare come la sessione sia stata interrotta con bandiera rossa ad 8 minuti dal termine per via della vettura di Cohen ferma sul rettilineo principale.

I pilota di Formula 3 torneranno in pista domani mattina alle 10:35 per disputare la prima corsa del weekend austriaco.