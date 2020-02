Charouz svela la line up 2020 di FIA F3. C'è David Schumacher

Il team Charouz di FIA Formula 3 ha annunciato questa mattina l'intera line up per la stagione 2020 che scatterà tra qualche settimana. Il team ceco ha svelato dunque i tre nomi dei piloti che avranno il compito di dare la caccia al titolo della serie FIA che correrà in supporto alla Formula 1.

David Schumacher, Niko Kari e Igor Fraga sono i tre piloti scelti da Charouz. Il figlio di Ralf Schumacher, dunque David, ha fatto il suo esordio nella serie lo scorso anno con Campos Racing nella gara finale 2019 a Sochi, chiudendo con un 22esimo e un 20esimo posto nelle 2 manche di gara disputate.

Nella sua stagione è riuscito a portare a casa tre vittorie nel Formula Regional European Championship. "Sono davvero felice e grato al team per avermi scelto come pilota full time per la stagione 2020 di FIA Formula 3", ha dichiarato Schumacher.

"Lo scorso anno ho preso confidenza con la serie e credo di essere preparato meglio rispetto al 2019. Dovrò imparare molto della monoposto, ma potrò fare passi avanti nel corso della stagione, cogliendo il miglior piazzamento possibile alla fine".

Charouz ha anche deciso di affidarsi a Niko Kari, pilota di grande esperienza che ha già corso nella serie sia quando era denominata GP3 che quando poi è divenuta FIA Formula 3. Lo scorso anno ha colto 2 podi grazie ai due terzi posti ottenuti a Barcellona e Sochi.

"Non vedo l'ora di iniziare la stagione. Sarà per me una bella sfida e so che dovrò lottare per il podio a ogni evento. Sarà un viaggio interessante con Charouz, sono finito in un ottimo team, molto professionale", ha detto Kari.

Il nome del terzo pilota, come detto, è quello di Igor Fraga. Il brasiliano ha già preso confidenza con la monoposto della serie svolgendo i test di fine stagione 2019 con Carlin e Charouz. Fraga è ben conosciuto soprattutto per i suoi successi negli eSports.

"Non vedo l'ora di iniziare a correre con Charouz", ha dichiarato Fraga. "E' una serie molto competitiva e un ambiente professionale. E' davvero incredibile pensare di poter correre sulle stesse piste in cui corre la F1".