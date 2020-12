Zendeli con MP Motorsport per la stagione 2021 di F2

Continua a prendere forma la griglia di partenza della prossima stagione di Formula 2. Dopo la conferma di Shwartzman in Prema, affiancato dal campione 2020 F3 Oscar Piastri, ed il passaggio di Felipe Drugovich in UNI-Virtuosi, oggi è il momento degli annunci per MP Motorsport.

Il team olandese ha infatti messo sotto contratto uno dei migliori talenti visti nello scorso campionato di Formula 3, Lirim Zendeli.

Il tedesco ha disputato la stagione 2020 con i colori del team Trident mettendosi in luce grazie ad una vittoria e ben due pole, per poi chiudere il campionato in ottava posizione con un bottino di 104 punti.

Zendeli ha già avuto modo di prendere confidenza con il team MP Motorsport e la Dallara F2 in occasione dei test di fine stagione di Sakhir.

"Sono molto contento di debuttare in Formula 2 con MP Motorsport. Con 4 vittorie nel corso della stagione hanno mostrato di essere un team vincente e spero di poter aumentare i loro successi nel 2021".

"I test del Bahrain sono stati estremamente produttivi e sono certo che potremo iniziare la prossima stagione col piede giusto".

A dare il benvenuto nella squadra, e raccogliere così la pesante eredità di Felipe Drugovich, è stato Sander Dorsman, team principal di MP Motorsport.

"Il talento di Lirim non si discute considerando il suo successo nel campionato tedesco di Formula 4 nel 2017. Nel corso dell'ultima settimana abbiamo lavorato bene e non vedo l'ora che inizi la prossima stagione. Sono certo che farà bene al suo debutto in F2".