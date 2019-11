Video: Correa torna in piedi a meno di 2 mesi dall'incidente

Dopo quasi due mesi dal tremendo incidente di Spa-Francorchamps, costato la vita ad Anthoine Hubert, Juan Manuel Correa è tornato ad alzarsi in piedi sulle proprie gambe.

Il pilota del Sauber Junior Team by Charouz, sottoposto ad una delicata operazione di 17 ore necessaria per la ricostruzione dell’arto destro gravemente ferito dopo l’incidente di Spa, ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram un momento intenso come quello che l’ha visto alzarsi dal letto sulle proprie gambe assistito dai dottori della clinica di Londra dove è ricoverato.

“Per la prima volta in piedi. Si procede pian piano”. Questa la didascalia scelta da Correa per commentare un video che ha stupito tutta la comunità del Motorsport per la grande forza di volontà mostrata dal pilota di F2.

Correa, dopo il risveglio dal coma indotto, ha scelto di optare per la ricostruzione dell’arto destro scartando subito l’ipotesi dell’amputazione. La decisione dell’ecuadoregno-americano sembra avergli dato ragione, ed anche i medici si sono dichiarati soddisfatti dopo il delicato intervento.

L’augurio è che la sua forza di volontà possa accompagnarlo durante la lunga fase di riabilitazione.