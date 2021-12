Van Amersfoort Racing conferma l'ingresso in F2 dal 2022

Mancava solo l’ufficialità, ed oggi è arrivata. Il team Van Amersfoort Racing, dopo aver annunciato l’ingresso nel prossimo campionato di Formula 3, prenderà parte anche alla prossima stagione di Formula 2 rilevando lo slot lasciato libero dal team HWA Racelab.

L’annuncio non ha lasciato sorpresi ed è arrivato a pochi giorni dal via dei test di fine stagione di Formula 2 che si terranno ad Abu Dhabi dal 16 al 18 dicembre.

"Dopo aver recentemente annunciato il nostro ingresso nel Campionato FIA F3, è con piacere che annunciamo anche l’ingresso nel Campionato FIA F2", ha dichiarato il CEO di Van Amersfoort Racing Rob Niessink.

"Siamo molto orgogliosi e consideriamo questo passo come un'importante pietra miliare nella lunga storia della nostra squadra. Sarà una sfida che non prenderemo alla leggera e vedere le "nostre" auto lasciare la pit-lane per la prima volta durante i prossimi test post-stagionali ad Abu Dhabi sarà un grande momento per noi”.

“Voglio ringraziare Bruno Michel e HWA RACELAB per il loro sostegno nel rendere questo possibile".

"Sono lieto di dare il benvenuto al Van Amersfoort Racing nel campionato", ha detto il CEO della F2 Bruno Michel. "Sono certo che rappresenterà una grande aggiunta alla nostra griglia, anche alla luce della loro presenza in Formula 3 dal prossimo anno”.

“Entrare in F2 è sempre una sfida, ma la loro esperienza e professionalità li aiuterà senza dubbio a prendere rapidamente confidenza con la categoria. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare HWA RACELAB per la loro collaborazione nelle ultime due stagioni, e auguro loro ogni successo per le loro prossime sfide".

Il COO del team HWA RACELAB, Martin Marx, ha voluto salutare gli organizzatori della serie al termine di un biennio avaro di soddisfazioni: "Vorrei ringraziare la FIA Formula 2 e il suo staff, nonché le altre squadre per la concorrenza sempre leale. Vogliamo anche ringraziare i nostri piloti e i membri del team per il loro grande impegno! Non da ultimo, i nostri ringraziamenti vanno a tutti i nostri partner per il loro forte sostegno negli ultimi due anni. Auguriamo a Van Amersfoort Racing ogni fortuna".