Ufficiale l'approdo di Kimi Antonelli in F2 con Prema nel 2024

Primo nel campionato italiano e tedesco di F4, trionfatore nella Formula Regional Middle East e campione nel FRECA. Questo è il palmares di Andrea Kimi Antonelli nelle ultime due stagioni, a cui vanno aggiunti anche i successi ottenuti durante i FIA Motorsport Games disputati nel 2022 e nell’unica partecipazione, per altro al debutto, nel GT italiano.

Due volte campione europeo di karting, il giovane pilota italiano si è fatto notare per le sue numerose vittorie nei campionati propedeutici, i quali nelle scorse settimane lo hanno portato a vincere il titolo nel Formula Regional European Championship by Alpine con un round di anticipo rispetto alla naturale conclusione della stagione.

Una progressione che ha spinto Prema e Mercedes a fargli compiere il grande salto, ovvero il passaggio diretto dalla Formula Regional alla Formula 2, senza passare per la Formula 3, generalmente considerato intermezzo naturale tra le due categorie, date non solo le differenze a livello di vettura e di pneumatici, ma anche sul piano regolamentare.

Photo by: Formula Regional European Championship #12 Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Dopo l’anticipazione di Motorsport.com dello scorso settembre, ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale del salto di categoria, che vedrà Antonelli impegnato in Formula 2 nel 2024 sempre nel team Prema, che ormai da anni ne segue i progressi lavorando a stretto contatto con il pilota italiano.

Nel corso delle ultime stagioni, Prema ha portato Charles Leclerc (2017), Mick Schumacher (2020) e Oscar Piastri (2021) al titolo in Formula 2 e anche quest’anno è ancora in gioco a livello matematico nella lotta per il campionato piloti con Frederick Vesti, il quale però si trova a venticinque punti dal rivale della ART Theo Pourchaire con un solo round a disposizione prima della bandiera a scacchi, ovvero l’appuntamento di Abu Dhabi.

Antonelli, il quale fa parte della squadra junior della Mercedes dall’aprile 2019 quando gareggiava ancora nei kart, salirà per la prima volta su una vettura di Formula 2 nei test post-stagionali di Yas Marina, che seguiranno il finale di campionato negli Emirati Arabi il prossimo mese. È importante però segnalare che, tuttavia, a partire dal prossimo anno debutterà la vettura di nuova generazione, per cui si tratterà per tutti di un cambio importante rispetto al passato, anche per chi ha già preso parte al campionato nel 2023.

Photo by: Formula Regional European Championship #12 Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

"Sono molto felice di questa opportunità. Dalla Formula Regional alla Formula 2 sarà un salto enorme. Sono consapevole che sarà molto impegnativo perché il livello è davvero alto. Sarà una macchina nuova, per me e per gli altri, ma sarà comunque dura. Non voglio crearmi aspettative, cercherò di imparare il più possibile nei test per essere pronto per la prima gara, divertirmi come sempre e fare un buon lavoro. Sono felice di continuare a lavorare con PREMA, con cui ho iniziato la mia carriera in monoposto e che è la mia seconda famiglia. Mi piace lavorare con loro”, ha spiegato Antonelli.

Soddisfatto il Team Principal della scuderia italiana, Rene Rosin, il quale segui i progressi del giovane talento sin dai primi passi sulle monoposto: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Kimi nel nostro team di Formula 2. È con noi fin dall'inizio, quindi non solo lo conosciamo bene, ma siamo anche particolarmente orgogliosi di ciò che è riuscito a ottenere nei suoi primi due anni a tempo pieno in monoposto. Kimi è un pilota di talento e un grande giocatore di squadra, quindi non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserverà la stagione 2024 e siamo concentrati sull'aiutarlo a compiere il passo nel modo più agevole possibile".