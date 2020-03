Ticktum: "La bocciatura Red Bull? Ancora mi fa male"

Dopo aver chiuso il 2018 con il secondo posto nel campionato europeo di Formula 3 e la seconda vittoria consecutiva sul tracciato di Macau, Dan Ticktum è stato inviato in Giappone da Helmut Marko per disputare la stagione 2019 di Super Formula in vista del definitivo salto in Formula 1.

L’inglese, tuttavia, ha da subito faticato ad adattarsi alla nuova SF19 e dopo aver conquistato un solo punto in tre gare è stato dapprima appiedato dal suo team e successivamente scaricato dalla Red Bull.

Ticktum, nonostante questo duro colpo, è riuscito a ricostruirsi una carriera ed ha firmato per il 2020 un contratto con DAMS per disputare il campionato di Formula 2 ed uno con la Williams per il ruolo di pilota di sviluppo.

Il ventenne britannico, tuttavia, ha ammesso di essere ancora infastidito dall’essere stato scaricato dal programma piloti Red Bull.

“Ci sono state molte speculazioni su questa storia. Si è detto che mi dovevo adattare al Giappone ed a quelle piste, ma alla fine stiamo parlando di circuiti e di una vettura da gara. Non importa se questi si trovino in Giappone o sulla Luna”.

“Ho subito sentito che il team non aveva molta fiducia in me, ed è stato strano avvertire questa sensazione nei confronti di un pilota Red Bull. Ormai è andata. Ho imparato molto da questa esperienza. Quando mi si chiede se sono ancora infastidito dall’essere stato scaricato dal programma giovani della Red Bull dico sempre di sì, ma adesso mi trovo in una ottima posizione”.

La Red Bull aveva mandato Ticktum nel team Mugen, lo stesso che aveva consentito a Pierre Gasly di piazzarsi secondo in campionato nel 2017 ed a Naoki Yamamoto di conquistare il titolo nel 2018. Nonostante questo palmares, Ticktum ha affermato come il team non sia stato in grado di adattarsi alla nuova Dallara SF19 lo scorso anno.

Tuttavia, il compagno di squadra di Ticktum, Tomoki Nojiri, ha chiuso in quarta posizione in classifica con 12 punti di ritardo dal campione della serie, Nick Cassidy.

“Il team aveva un ottimo assetto con le vetture della passata generazione, e nel corso dei test che abbiamo svolto a Suzuka la situazione non era affatto malvagia”.

“Sembravamo piuttosto competitivi ed avevamo fatto dei buoni progressi. Poi quando abbiamo avuto la nuova vettura è subito sembrato palese che fosse difficile trovare il corretto set up. Credo che il team abbia utilizzato lo stesso assetto previsto sulla vettura della precedente generazione, ma non ha funzionato”.

“Ovviamente sono grato alla Mugen per aver avuto l’opportunità di aver corso con loro, ma devo anche dire che non hanno reagito immediatamente nel corso del test e non sono stati in grado di compiere cambiamenti importanti”.