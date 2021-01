Théo Pourchaire passa in Formula 2 con la ART Grand Prix

Adesso è ufficiale. Dopo aver preso le misure alla categoria lo scorso anno in occasione dei due round conclusivi della stagione in Bahrain con i colori del team HWA Racelab, Theo Pourchaire disputerà l’intera stagione 2021 di Formula 2 con la ART Grand Prix.

Per il francese si tratta di una promozione estremamente meritata dopo il grande campionato 2020 in Formula 3 che l’ha visto, al debutto nella serie, giocarsi il titolo con Piastri e Sargeant sino all’ultimo round del Mugello.

Pourchaire resta così legato al team ART Grand Prix anche in questa stagione: “Sono estremamente contento di proseguire con la squadra. Mi hanno dato la possibilità di esordire in Formula 3 lo scorso anno ed adesso mi accompagneranno in Formula 2”.

“Anche quest’anno il mio obiettivo non cambierà, punterò sempre al top. Mi sento pronto per questa nuova stagione. Probabilmente sarò il più giovane in griglia, quindi sarà fondamentale accumulare più esperienza possibile e progredire durante la stagione”.

Identica soddisfazione per l’accordo è stata espressa da Sébastien Philippe: “I progressi di Theo da quando ha debutto in monoposto sono stati incredibili. Nel 2019 ha vinto il titolo di F4 tedesca e lo scorso anno ha chiuso al secondo posto in classifica. Più che il risultato finale, ciò che ha impressionato il team è stata la sua evoluzione in un contesto così competitivo”.

“Il suo passaggio in Formula 2 è la logica conseguenza di quanto visto nel 2020 in Formula 3. Ovviamente sarà un cambio di categoria impegnativo, ma grazie al suo talento, alla sua determinazione ed alla sua sete di conoscenza sarà una transizione di successo”.