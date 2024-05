Svelati i calendari di F2 e F3 per il 2025: si parte in Australia

Nelle scorse settimane la Formula 1 ha rivelato la prima bozza del calendario per la prossima stagione e, di conseguenza, anche le categorie propedeutiche hanno diramato l’elenco di quelli che saranno gli appuntamento del prossimo campionato.

A livello numerico, non saranno aggiunti ulteriori eventi rispetti a quelli già in programma quest’anno: la Formula 2 vedrà ancora un calendario composto da 14 Gran Premi, mentre la Formula 3 si fermerà a 10. Tuttavia, ciò non vuol dire che non vi siano delle novità. La prossima stagione, infatti, i due campionati inizieranno in Australia per la prima volta nella loro storia. La tappa in Oceania è stata aggiunta al calendario solamente nel 2023, ma dal 2025 rappresenterà l’appuntamento di apertura per entrambe le categorie, dato che tornerà ad essere il primo GP della stagione anche per la Formula 1.

Il Bahrain diventerà quindi il secondo evento dell’anno per entrambe le categorie, prima della trasferta in Arabia Saudita per il terzo round che, invece, vedrà impegnata solamente la Formula 2. Vi sono altre piccolo modifiche al resto del calendario, con la stagione che si concluderà sulla pista di Yas Marina ad Abu Dhabi il 5-7 dicembre.

Dennis Hauger, MP Motorsport, Richard Verschoor, Trident e Ritomo Miyata, Rodin Motorsport Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

I campionati ritorneranno in Europa con un triplo appuntamento consecutivo composto dalla tappa a Imola in Emilia-Romagna, dal 16 al 18 maggio, seguita poi da Montecarlo, nel Principato di Monaco, dal 22 al 25 maggio e, infine, dall’ultimo evento del triple header a Barcellona dal 30 maggio al primo giungo.

Dopo una piccola pausa, il paddock si preparerà per un doppio appuntamento a Spielberg, in Austria, dal 27 al 29 giugno, a cui seguirà l'ottavo round a Silverstone, nel Regno Unito, dal 4 al 6 luglio. Seguirà poi un altro double header composto dalle tappe a Spa-Francorchamps e a Budapest prima della pausa estiva.

Al termine della sosta, le squadre torneranno in azione a Monza, in Italia, dal 5 al 7 settembre, dove si concluderà il campionato di Formula 3. Al contrario, invece, la Formula 2 proseguirà la stagione volando a Baku, in Azerbaijan. Dato che la Formula 1 sarà impegnata nelle tappe americane, la Formula 2 a quel punto osserverà un altro periodo di pausa lungo oltre due mesi: il campionato, infatti, riprenderà per gli ultimi due appuntamenti rispettivamente in Qatar e ad Abu Dhabi.

"Sono molto lieto di annunciare il calendario della F2 2025, che comprenderà lo stesso numero di gare della stagione in corso, ovvero quattordici", ha dichiarato il CEO della F2 Bruno Michel.

Kacper Sztuka, MP Motorsport Foto di: Dutch Photo Agency

“È il giusto equilibrio tra gare europee e trasferte in tre continenti, tenendo conto dei costi per i nostri team e piloti. È anche un buon mix tra i tracciati della vecchia scuola e quelli più moderni, che negli ultimi anni hanno visto gare emozionanti in F2. Sono sicuro che sarà così anche nel 2025".

Stefano Domenicali ha sottolineato l’importanza delle categorie propedeutiche per la Formula 1, ma anche quanto sia vitale per i piloti girare sugli stessi circuiti della massima serie per accumulare esperienza: “È fantastico pubblicare il calendario della F2 che vedrà ancora una volta la serie unirsi alla Formula 1 con 14 Gran Premi nella prossima stagione. Il sistema piramidale è fondamentale per il successo a lungo termine della Formula 1, e avere questa stretta connessione tra queste due serie non è solo un'ottima cosa per i nostri fan, che potranno godere di maggior azione in pista, ma anche per i piloti per accumulare esperienza sui circuiti di F1, mostrando il loro talento”.

Bruno Michel ha poi aggiunto la propria soddisfazione anche per aver confermato dieci appuntamenti per il campionato di Formula 3: “Sono molto contento di mantenere dieci round, 20 gare, per la stagione 2023 di Formula 3. Il calendario comprende gli stessi circuiti del 2024. Andiamo in tre continenti diversi, il che è fantastico per questi giovani piloti, che possono conoscere nuovi tracciati. Finora, nel 2024, abbiamo assistito a gare incredibili, quindi mi aspetto lo stesso per il prossimo anno”.

Ecco il calendario completo per la prossima stagione: quelli segnalati in grassetto sono gli appuntamenti in cui saranno presenti sia F2 che F3.