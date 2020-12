Oscar Piastri passa in F2 sempre con il team Prema

Si è dovuto attendere a lungo per averne la certezza, ma adesso è ufficiale. Oscar Piastri disputerà la stagione 2021 in Formula 2 sempre vestendo i colori del Prema Racing.

L'australiano classe 2001 seguirà così le orme di Robert Shwartzman. Il russo, infatti, dopo la conquista del campionato F3 ha compiuto il salto di categoria rimanendo fedele al team di René Rosin.

Piastri è senza dubbio uno dei piloti più interessanti visti in pista negli ultimi anni. Il suo è un curriculum di peso grazie alla conquista del titolo in Formula Renault Eurocup nel 2019 e di quello F3 al termine di questa stagione.

René Rosin ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il salto di categoria dell'australiano.

"Siamo lieti di dare il benvenuto ad Oscar nel nostro team di Formula 2. Non solo è un pilota di talento con eccezionali doti, ma è anche particolarmente versatile. Avendo assistito ai suoi progressi e ai suoi successi durante tutta la stagione 2020 ci è sembrata la cosa più naturale proseguire il nostro rapporto nel 2021 in Formula 2".

Lo stesso Piastri ha manifestato tutta la sua felicità per un meritatissimo salto di categoria.

"Sono estremamente eccitato all'idea di correre con Prema nel Campionato FIA di Formula 2 del 2021. Abbiamo avuto una stagione 2020 di grande successo che ci ha visto vincere insieme il campionato di Formula 3, e spero in un altro anno di successi con loro".

"Prema ha dimostrato di essere la squadra da battere anche quest'anno in F2, quindi sono estremamente felice di debuttare con loro nella categoria. Sono molto grato di far parte della famiglia Prema, e non vedo l'ora di mangiare ancora pizza e pasta!".