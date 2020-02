Marino Sato in FIA F2 2020 con il team Trident

Il driver nipponico Marino Sato disputerà il FIA Formula 2 Championship 2020 con i colori del Team Trident. Il pilota di Yokohama, recente dominatore nel campionato Euroformula Open grazie a nove vittorie, undici podi, sei pole-position e cinque giri veloci, per la prima volta disputerà sin dall’esordio stagionale la categoria più vicina alla Formula 1.

Sato ha preso il via nelle ultime quattro prove del FIA Formula 2 Championship 2019, acquisendo una positiva esperienza che renderà più semplice il suo debutto stagionale previsto per il 21 e 22 marzo sul tracciato di Sakhir in Bahrain. Sato, nonostante la giovane età, vanta un buon curriculum e una rimarchevole esperienza nel Motorsport.

Il ventenne giapponese ha debuttato 2015 nella Formula 4 Italiana, passando alla Formula 3 Europea due stagioni più tardi. Dopo due annate nella terza serie, nella passata stagione il pilota del Sol Levante ha trovato il successo nell’Euroformula Open, debuttando sul finale di stagione nella seconda categoria.

Marino Sato è sceso in pista con i colori del Team Trident per due giornate e mezzo in occasione dei post-season test svolti lo scorso mese di dicembre a Yas Marina, destando una positiva impressione nello staff tecnico del team tricolore e conquistando la fiducia della squadra. L’esperienza degli uomini del Team Trident consentirà a Marino Sato di apprendere velocemente i segreti della seconda serie ed esprimere una convincente crescita nel corso della stagione.

Marino Sato, pilota 2020 del team Team Trident in F2: “Sono entusiasta di poter rappresentare il Team Trident in una categoria impegnativa come il nel FIA Formula 2 Championship. Devo un grosso ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile questa importante opportunità. Per me è estremamente importante portare i colori della scuderia italiana, anche in ottica futura. Non vedo l’ora che la nuova stagione prenda il via!”.

Maurizio Salvadori, Team Owner: “Siamo molto contenti di annunciare che Marino Sato disputerà con i colori del Team Trident il FIA Formula 2 Championship 2020. Marino è un ragazzo molto professionale, giovane e dotato di talento. Il recente successo che il pilota del Sol Levante ha colto nell’Euroformula Open dimostra quanto Marino conosca l’arte di vincere le corse. Conto che il pilota del Sol Levante possa crescere e migliorarsi con i colori del Team Trident e conquistare i più ambiziosi traguardi”.

Giacomo Ricci, Team Manager: “Marino Sato è un ragazzo giovane, con una limitata esperienza in un campionato molto competitivo come il FIA Formula 2 Championship. Lo staff tecnico è rimasto positivamente impressionato dalla qualità del lavoro svolto da Marino in occasione dei post-season test svolti a Yas Marina lo scorso dicembre e darà il massimo impegno per aiutarlo a crescere nel corso della stagione. Nei primi giorni di marzo è in programma una sessione di pre-season test sul circuito di Sakhir, che il 21 e 22 marzo sarà anche teatro dell’esordio stagionale della categoria. Sarà molto importante svolgere un buon lavoro con il pilota del Sol Levante, in modo iniziare positivamente il campionato”.