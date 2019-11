Lundgaard debutta in Formula 2 con la Trident ad Abu Dhabi

Il Team Trident è orgoglioso di poter comunicare che il diciottenne talento danese Christian Lundgaard arricchirà il suo line-up in occasione del round conclusivo del FIA Formula 2 Championship ad Abu Dhabi.

Il pilota della Renault Sport Academy sarà schierato al fianco di Giuliano Alesi. Lundgaard, dopo aver colto la seconda posizione nella Formula Renault Europea nella stagione 2018, il driver Renault quest’anno ha disputato un’eccellente stagione nel FIA Formula 3 Championship, nella quale il pilota della Renault ha collezionato una vittoria, due podi, due pole position e tre giri più veloci che gli sono valsi la sesta posizione finale nella classifica di campionato.

Lo staff tecnico del Team Trident, entusiasta di accogliere nella propria famiglia il pilota danese, darà il massimo per supportare Christian in questa importante esperienza nella sua carriera. Lundgaard ha mostrato forti progressi nel motorsport, avendo iniziato a correre su monoposto tre anni fa.

Dopo il successo del kart, è stato reclutato alla Renault Sport Academy nel 2017 e nella sua prima stagione di corse ha vinto la Formula 4 NEZ e la Formula 4 Spagnola come rookie conquistando la cifra impressionante di diciassette vittorie e ben 31 podi nella sua prima stagione su monoposto. È passato alla Formula Renault Eurocup nel 2018, dove ha chiuso secondo con quattro vittorie e dieci podi. In questa stagione, un anno convincente nel campionato FIA di Formula 3 ha gettato solide basi per la fase successiva della sua carriera.

Christian Lundgaard: “Sono orgoglioso ed entusiasta del mio debutto in F2 e vorrei ringraziare Renault Sport Academy, Trident e i miei partner per la loro fiducia in me. Entrare in un campionato all'ultimo round sarà una grande sfida, ma sarà anche una grande esperienza. F2 è un grande passo avanti, le corse sono sempre molto combattute e devi pensare in modo strategico su come trasformare le gare a tuo vantaggio - non vedo l'ora di iniziare e vedere cosa possiamo fare ".

Giacomo Ricci, Team Manager: “Siamo molto contenti di poter schierare a Yas Marina un talento come Christian Lundgaard, un ragazzo che sta dimostrando di essere uno dei piloti più talentuosi nel panorama del Motorsport. Quest’anno Christian ha disputato, da rookie, un’ottima stagione nel FIA Formula 3 Championship. Mi ha impressionato per le sue doti ogni volta che è sceso in pista. Per il Team Trident avere Christian a bordo rappresenta un’ottima opportunità per cogliere un buon risultato e contribuire alla sua crescita. Daremo il massimo per supportare il pilota danese al debutto in Formula 2, su un tracciato sul quale non ha mai corso”.