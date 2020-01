Hitech Grand Prix entra in Formula 2 dal 2020

La griglia di partenza della Formula 2 si arricchisce di un nuovo team per la stagione 2020, che vedrà ben undici squadre impegnate nella lotta. Ad unirsi alla categoria è il team Hitech Grand Prix, grande protagonista in Formula 3 fino al 2019 che ora compie un passo in avanti. La squadra britannica scenderà in pista portando i numeri 24 e 25.

Il team Hitech Grand Prix è stato fondato nel 2015 e si è distinto con ottimi risultati. La scorsa stagione si è fatto notare nel Campionato FIA Formula 3 grazie a quattro vittorie, una pole position e sei podi. Gli ottimi risultati ottenuti nel 2019 hanno fatto sì che potesse guadagnarsi un posto in Formula 2. Nonostante l’ingresso tardivo, il team conta di non restare troppo indietro, viste anche le novità che sono attese in F2 a partire proprio dal 2020. Dunque, pur dovendo recuperare un po’ di terreno, seguirà un processo di adattamento simile a quello delle altre squadre. Hitech Grand Prix entrerà in azione per la prima volta in Formula 2 in occasione dei test pre-stagionali in Barhain dal 1 al 3 marzo.

Bruno Michael, CEO della Formula 2, commenta l’ingresso del team: “Sono lieto di dare il benvenuto a Hitech Grand Prix sulla griglia del 2020. Molte squadre mostrano un interesse sempre maggiore ad unirsi al nostro campionato. Il mercato piloti di oggi combinato con il valore di Hitech ha fatto sì che questa aggiunta per la prossima stagione diventasse possibile. Hitech Gran Prix ha disputato una stagione solida in Formula 3 nel 2019 e so che nonostante si sia unita tardi, riuscirà ad adattarsi rapidamente in Formula 2 per lottare con gli altri team”.

Oliver Oakes, proprietario di Hitech Grand Prix, afferma: “Vorrei ringraziare Bruno per la fiducia che ha riposto in Hitech per permetterci di aggiungerci alla griglia di partenza. Arrivare in Formula 2 è sempre stata la nostra aspirazione una volta che ci fossimo imposti in Formula 3. Dal 2020 in Formula 2 ci saranno novità ed aggiornamenti delle vetture, perciò è stato necessario entrare ora e non alla fine del 2020, dove saremmo rimasti indietro nel processo di apprendimento".

“Sicuramente, arrivare così tardi vuol dire che dovremo recuperare terreno – prosegue Oakes – ma a noi di Hitech piacciono le sfide! Non ci facciamo illusioni, non pensiamo di poter competere subito con squadre già ben impiantate in Formula 2, ma il nostro gruppo ed io siamo entusiasti e siamo impazienti di cominciare con il primo evento a marzo, in Bahrain”.

