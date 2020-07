Formula 2: aggiunta Sochi al calendario 2020

A seguito di una significativa revisione del calendario di Formula 1, inevitabile dopo la pandemia del COVID-19, anche la Formula 2 è stata costretta ad apportare alcune modifiche al suo.

La Formula 2 è stata annunciata come gara di supporto in ognuna delle prime nove gare della Formula 1, quindi ha già disputato un doppio round in Austria e poi il terzo in Ungheria.

Le prossime gare sono in programma a Silverstone, Barcellona, Spa, Monza e Mugello, ma fino ad oggi non erano stati annunciati ulteriori appuntamenti.

Stamattina però la Formula 2 ha confermato che farà parte del pacchetto della Formula 1 anche in occasione del Gran Premio di Russia del 25-27 settembre, portando a 10 round la stagione 2020. In questo modo quindi è confermato il requisito minimo per la titolazione di campionato FIA.

E' tuttavia probabile che possano essere aggiunti altri eventi, con il comunicato diffuso stamani che spiega che il calendario completo sarà "confermato a tempo debito".

Non bisogna dimenticare, infatti, che la Formula ha recentemente annunciato che, dopo Sochi, farà tappa a Nurburgring, Portimao e Imola, tutte piste che in passato hanno già avuto modo di ospitare la GP2.

Per quanto riguarda la Formula 3 invece, è già stato annunciato che la sua stagione sarà di 9 appuntamenti e che quindi si concluderà il 13 settembre al Mugello.