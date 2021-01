FIA F2: Armstrong passa alla DAMS nel 2021

Marcus Armstrong sarà al via della stagione 2021 di FIA Formula 2 con la DAMS.

Dopo una prima annata nella serie con la ART Grand Prix, nella quale ha centrato due podi in Austria, il neozelandese cambia casacca approdando al team con cui aveva svolto i test in Bahrain a dicembre.

“Sono davvero entusiasta di unirmi a DAMS, è stata una trattativa lunga in quanto c'era molto interesse a lavorare insieme già dalla scorsa stagione - ha detto il ragazzo seguito da Ferrari Driver Academy - La Formula 2 è un campionato molto competitivo e con solo otto eventi è importante iniziare con il piede giusto con un team esperto che è abituato a vincere.

"DAMS ha una storia enorme, soprattutto in GP2 e F2 - è uno dei team migliori, se non il migliore. Nel breve periodo che ho lavorato con la squadra mi è parso subito chiaro che tirano fuori il meglio dalle persone e hanno le risorse per darmi esattamente ciò di cui ho bisogno. Puntiamo al titolo".

"Abbiamo chiarito che non è nel mio interesse arrivare secondo e loro sono assolutamente d'accordo con me perché hanno esattamente gli stessi obiettivi. In nessun modo sarà facile con così tanti avversari forti, ma sento che quando sono nell'ambiente giusto, con una grande squadra, posso davvero fare cose speciali".

I co-proprietari della DAMS, Gregory e Olivier Driot, hanno aggiunto: "Siamo molto felici di accogliere Marcus in DAMS. Abbiamo seguito la sua carriera e le sue prestazioni per diversi anni, quindi siamo contenti di unire finalmente le forze per questa stagione. Sarà un anno importante per entrambi. Guardando i risultati ottenuti da Marcus, è ovviamente uno che può lottare per il titolo".

"Marcus ha guidato per noi nel test post-stagione 2020 in Bahrain e ha dato un ottimo riscontro agli ingegneri. È stato un bene per lui conoscere la squadra in vista del 2021 e tutto finora è stato positivo. Questo è il secondo anno di Marcus in Formula 2 e ha grandi obiettivi, così come la DAMS. Abbiamo vinto il titolo team nel 2019 e vorremmo tornare al top. Non vediamo l'ora di essere in Bahrain".