F2 | Vesti affianca Théo Pourchaire in ART Grand Prix

La notizia era nell’aria ormai da tempo, ma oggi è finalmente arrivata l’ufficialità. Frederik Vesti debutterà quest’anno in Formula 2 restando legato ai colori della ART Grand Prix.

Il pilota danese, dallo scorso anno entrato nel vivaio Mercedes, aveva già avuto modo di prendere contatto con la nuova realtà in occasione dei test di fine stagione andati in scena sul tracciato di Abu Dhabi lo scorso dicembre, e quest’anno sarà atteso dal duro compito di reggere il duello interno con Théo Pourchaire.

Il francese della Sauber Academy, infatti, ha senza dubbio impressionato positivamente nella stagione di debutto in F2 ed è uno dei favoriti per la conquista del titolo.

Vesti, invece, dovrà riscattare un 2021 decisamente al di sotto delle aspettative. Dopo il passaggio dalla PREMA alla ART Grand Prix, ci si attendeva di vedere il danese in lotta per il campionato di Formula 3, ma Frederik ha ottenuto soltanto una vittoria per poi chiudere la stagione al quarto posto in classifica con un bottino di 138 punti.

“Firmare il mio contratto per correre in Formula 2 con ART Grand Prix è un qualcosa di eccezionale” ha dichiarato Vesti.

“Abbiamo lavorato duramente nel corso della passata stagione in Formula 3 e continuare questo percorso insieme anche in Formula 2 sarà importante. Adesso è cruciale comprendere tutti i piccoli dettagli di questa categoria per ottenere il massimo nel 2022”.

“I test di Abu Dhabi sono andati molto bene ed ho imparato molto. Non vedo l’ora di tornare in macchina e voglio ringraziare la ART Grand Prix per questa opportunità e per aver creduto in me”.

Sébastien Philippe, team principal della squadra transalpina, ha espresso molta soddisfazione per l’accordo raggiunto con il pilota proveniente dalla F3.

“Il primo anno di collaborazione è stato positivo per entrambe le parte. Abbiamo ottenuto molti podi ed una vittoria che hanno consentito a Frederik di chiudere in quarta posizione in classifica con un totale di 17 arrivi in top 10 su 20 gare”.

“Soltanto per piccoli dettagli non è riuscito a lottare per il titolo, ma sappiamo che ha tutti i mezzi per farcela”:

“Dopo due anni di Formula 3 è un percorso logico proseguire la nostra collaborazione in Formula 2. I test di fine stagione hanno rispecchiato le nostre aspettative e per il 2022 il desiderio è quello di lottare costantemente per le posizioni di vertice”.