F2: Verschoor con MP Motorsport ai test del Bahrain

La stagione 2021 di Formula 2 prenderà il via domani con la tre giorni di test che vedrà impegnati i piloti della categoria sul tracciato del Bahrain.

Nella lista definitiva delle line-up, però, manca ancora un nome, quello del pilota che andrà ad affiancare Lirim Zendeli in MP Motorsport.

La scuderia olandese non ha ancora svelato chi sarà a guidare la seconda monoposto in questo 2021, ma domani potrà far scendere in pista entrambe le vetture avendo a disposizione Richard Verschoor.

Il pilota classe 2000 è un volto noto per il team MP Motorsport avendo disputato le ultime due stagioni in Formula 3 con la scuderia olandese chiudendo al nono posto nel 2020 ed al tredicesimo nel 2019.

Per Verschoor l'appuntamento con il gradino più alto del podio non è ancora arrivato, ma può vantare nel suo curriculum un trofeo ambito da tutti, quello di Macao.

Nel 2019, infatti, l'olandese è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria beffando un Juri Vips dominatore ma alle prese con un malfunzionamento del DRS.

Richard avrà domani la possibilità di fare il suo debutto assoluto su una monoposto di Formula 2 e magari porre le basi per trovare l'accordo che gli consenta di disputare l'intera stagione.

I test della serie prenderanno il via domani mattina alle 9 ore locali e termineranno mercoledì 10. I piloti potranno contare su sei set di Pirelli medie e due di Pirelli soft, le stesse mescole che verranno utilizzate anche in occasione del primo round della stagione che sarà disputato dal 26 al 28 marzo.