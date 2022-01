F2 | Van Amersfoort Racing completa la line up con Cordeel

Dopo aver annunciato ad inizio settimana il nome di Jake Hughes, che grazie alla sua esperienza potrà essere l’uomo guida del team, il Van Amersfoort Racing ha svelato oggi chi sarà il compagno di squadra dell’inglese nella stagione di debutto della scuderia in F2: Amaury Cordeel.

Il pilota belga debutterà così nella serie propedeutica dopo aver corso negli anni passati in Formula Renault Eurocup, nel 2020, ed in Formula 3, nel 2021, con il Campos Racing.

Con la scuderia spagnola Cordeel è riuscito ad ottenere quale miglior piazzamento un undicesimo posto senza mai brillare particolarmente.

“Sono decisamente emozionato nel compiere questo passo in Formula 2” ha dichiarato Cordeel. “Ho avuto modo di conoscere la vettura nel corso dei test di fine stagione di Abu Dhabi ed è impressionante. L’incremento di potenza rispetto ad una F3 è notevole, ma mi sono sentito subito a mio agio alla guida”.

“Sono consapevole che questa sarà una stagione complessa, ma cercherò di apprendere il più possibile”.

“Voglio ringraziare il Van Amersfoort Racing per la fiducia nei miei confronti e per aver puntato su di me per il loro debutto in Formula 2. Sono rimasto impressionato dalla dedizione e dalla professionalità mostrata ai test di Yas Marina”.

Rob Niessink, CEO di Van Amersfoort Racing, ha voluto dare il benvenuto al nuovo acquisto: “Dopo i test di Abu Dhabi sapevamo di voler puntare su Amaury. È assolutamente focalizzato sulle performance ed è un ottimo elemento per il team. Ha dimostrato di essere un pilota intelligente ed in grado di imparare velocemente, e questo è un valore aggiunto”.

“Il nostro team è pronto per supportarlo nel miglior modo possibile per consentirgli di esprimersi al massimo del suo potenziale”.

“Per entrambi sarà il debutto in Formula 2 e siamo consapevoli che questa sfida non sarà una passeggiata, ma come team siamo estremamente concentrati nel voler lasciare il segno ed iniziare nel migliore dei modi la stagione in Bahrain”.