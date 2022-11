F2 | Van Amersfoort: Correa al posto di Beckmann a Yas Marina

Juan Manuel Correa tornerà a correre in FIA Formula 2 nell'ultimo appuntamento della stagione che si terrà proprio in questo fine settimana sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi.

Il pilota americano prenderà il posto di David Beckmann al volante di una delle monoposto del team Van Amersfoort Racing.

Il pilota tedesco ha corso 5 appuntamenti al volante della vettura numero 24 del team olandese dopo aver sostituito Jake Hughes, passato in FIA Formula E per correre l'intera stagione.

Beckmann ha ottenuto punti in entrambe le gare a Spa e a Monza, prendendo poi il posto di Amaury Cordeel nell'altra vettura del team Van Amersfoort Racing per il ban di una gara ricevuto dal pilota belga.

"Sono davvero contento di annunciare che tornerò a correre in Formula 2 in questo fine settimana con il team Van Amersfoort Racing", ha dichiarato Correa.

"Devo ringraziare enormemente e come sempre Step One Automotive Group, Step One Motorsports e tutti i miei partner per avermi aiutato a fare in modo che questo potesse accadere".

Correa è uno dei due nuovi piloti che vedremo in griglia ad Abu Dhabi. L'altro coinvolgerà Zane Maloney, il quale prenderà il posto di Calan Williams nel team Trident.

Potremo inoltre rivedere in gara Roy Nissany con DAMS dopo il ban di una gara per aver perso tutti i punti patente nel corso degli ultimi 12 mesi.