F2 | Tre giorni di test ad Abu Dhabi, Antonelli debutta con Prema

Nella giornata di martedì la Formula 1 è scesa in pista per quello che è stato "l'ultimo giorno di scuola", con la sessione di test post-stagionali con una vettura dedicata alle prove delle gomme 2024, rimaste comunque inalterate rispetto a quest'anno, e una per dare l'opportunità di girare ai giovani piloti.

Tuttavia, conclusa l'attività in pista della Formula 1, saranno proprio i piloti del futuro a sfruttare il tracciato di Yas Marina per i test di Formula 2, i quali prenderanno il via mercoledì per estendersi fino al venerdì. Durante i tre giorni di test saliranno in macchina sia alcuni piloti che hanno già avuto modo di cimentarsi nella categoria propedeutica ma anche alcuni volti nuovi, tra cui anche Andrea Kimi Antonelli, al debutto con il team Prema.

Sarà anche l'ultima apparizione in pista per il telaio Dallara F2 2018, mentre il campionato si prepara all'introduzione della Dallara F2 2024 il prossimo anno, quando inizierà il nuovo ciclo regolamentare. I rookie, quindi, avranno un approccio "soft" alla serie cadetta: non debutteranno immediatamente sulla nuova monoposto, ma su quella usata in questi ultimi anni.

Photo by: Formula Regional European Championship Andrea Kimi Antonelli

Ciascuna delle giornate sarà suddivisa in due sessioni separate, con quelle mattutine che dureranno dalle 09:00 ora locale (le 6:00 italiane) alle 12:00 ora locale. Le sessioni pomeridiane si svolgeranno dalle 14:00 alle 17:00 (le 14:00 italiane) ora locale in tutti e tre i giorni. Pirelli ha fornito i pneumatici a mescola morbida e media per il test, le stesse mescole utilizzate durante il 14° e ultimo round del campionato 2023: i piloti avranno quindi a disposizione cinque set di gomme medie e tre set della mescola più tenera.

Oltre al già citato Antonelli, che dopo aver trionfano nel FRECA salterà la Formula 3 per tentare direttamente l'avventura in Formula 2, altri dieci piloti faranno il proprio debutto nella categoria propedeutica, anche se non tutti sono stati ancora confermati per il 2024. Le line-up per il test post-stagionale di Abu Dhabi includeranno otto piloti che hanno partecipato alla stagione 2023 di Formula 3 quest'anno, tra cui il campione Gabriel Bortoleto, in quale è già stato annunciato in Invicta Virtuosi Racing per la prossima stagione.

Tra le novità figurano anche Zak O'Sullivan, il quale debutterà in ART al posto del campione 2023 Theo Pourchaire, Oliver Goethe con Trident e Josep Maria Martì, giovane talento del vivaio Red Bull proveniente dalla Formula 3. Nei test ci sarà anche Paul Aron, che recentemente ha dato il proprio addio all'accademia Mercedes dopo aver completato il suo primo weekend in Formula 2 proprio ad Abu Dhabi con Trident la scorsa settimana.

Photo by: Uni-Virtuosi Racing Gabriel Bortoleto and Kush Maini, Virtuosi

Ritomo Miyata, pupillo della Toyota e campione di Super Formula e Super GT, ha firmato per il team Rodin Carlin e inizierà la sua prima stagione di gare europee nel 2024. Miyata, che è diventato il più giovane pilota di sempre a vincere le due serie più prestigiose dell'automobilismo giapponese nello stesso anno, parteciperà a un doppio programma che lo vedrà impegnato in F2 e nella European Le Mans Series con Cool Racing.

Dodici piloti che hanno concluso la stagione 2023 in F2 saranno in azione durante i test post-stagionali, tra cui Dennis Hauger, Isack Hadjar e Jak Crawford, con quest'ultimi due che cambieranno team trasferendosi rispettivamente in Campos e DAMS. Confermato, invece, Oliver Bearman, il quale girerà con la Prema affianco ad Antonelli, che a sua volta erediterà il sedile lasciato libero dal vice-campione 2022 Frederik Vesti.

La lista completa dei piloti impegnati nei test: