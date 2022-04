F2 | Test Barcellona, Day 3: Drugovich chiude col miglior crono

Si è conclusa questo pomeriggio la tre giorni di test che ha visti impegnati sul tracciato di Barcellona i piloti della Formula 2 e ad imporsi con il crono di 1’27’’529 realizzato al mattino è stato Felipe Drugovich.

Il brasiliano della MP Motorsport, già protagonista nella Feature Race di Jeddah, è stato il più rapido riuscendo ad ottenere il crono di riferimento del giovedì e rifilando quasi 3 decimi a Liam Lawson.

Il neozelandese del team Carlin ha chiuso con la seconda miglior prestazione di giornata in 1’27’’820 piazzandosi davanti ad un Jack Doohan che continua a confermare tutte le proprie qualità sul giro secco.

L’ultima giornata di test di Barcellona ha visto molti nomi noti mettersi in luce ed entrare in top 10, come ad esempio Richard Verschoor. L’olandese del team Trident ha firmato il quarto tempo in 1’27’’858 mettendosi davanti di circa 1 decimo a Dennis Hauger.

Il norvegese della Prema, alla ricerca del feeling perfetto sul giro secco, ha preceduto la sorpresa di questo inizio di stagione Ayumu Iwasa ed il compagno di team Jehan Daruvala. L’indiano è stato il primo pilota a non scendere sotto il muro dell’1’28’’ fermando il cronometro sul tempo di 1’28’’019 precedendo di appena 2 millesimi Théo Pourchaire e di 9 Enzo Fittipaldi.

La top 10 di giornata è stata completata dalla seconda monoposto del team Carlin affidata a Logan Sargeant. L’americano ha chiuso con il crono di 1’28’’164.

Marcus Armstrong, Hitech Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

Tempi decisamente più alti nella sessione pomeridiana quando i team hanno lavorato concentrandosi sul passo gara. A mettere il proprio autografo in cima alla lista dei tempi è stato Juri Vips.

L’estone della Hitech GP ha chiuso in 1’29’’288 compiendo un totale di 36 giri e diventando l’unico in grado di scendere sotto il muro dell’1’30. Alle spalle di Vips, protagonista anche dell’interruzione anticipato del turno a 5 minuti dalla fine quando è rimasto fermo con la sua vettura in curva 3, ha chiuso Jake Hughes in 1’30’’802.

Tra gli altri piloti sfortunati protagonisti di inconvenienti occorsi sempre nella sessione pomeridiana si segnalano Dennis Hauger, rimasto fermo in curva 5, e Frederik Vesti appiedato in curva 15.

I piloti della Formula 2 torneranno in pista la prossima settimana, insieme ai colleghi della Formula 3, sul tracciato di Imola per il terzo round del campionato.

2022 FIA FORMULA 2 CHAMPIONSHIP – BARCELONA IN-SEASON TESTS, DAY 3, MATTINO

PILOTA NAZIONE TEAM TEMPO GIRI 1 Felipe Drugovich BRA MP Motorsport 1:27.529 29 2 Liam Lawson NZL Carlin 1:27.820 40 3 Jack Doohan AUS Virtuosi Racing 1:27.838 50 4 Richard Verschoor NLD Trident 1:27.858 36 5 Dennis Hauger NOR PREMA Racing 1:27.945 31 6 Ayumu Iwasa JPN DAMS 1:27.989 28 7 Jehan Daruvala IND PREMA Racing 1:28.019 30 8 Théo Pourchaire FRA ART Grand Prix 1:28.021 28 9 Enzo Fittipaldi BRA Charouz Racing System 1:28.027 30 10 Logan Sargeant USA Carlin 1:28.164 40 11 Calan Williams AUS Trident 1:28.222 22 12 Clément Novalak FRA MP Motorsport 1:28.224 28 13 Marcus Armstrong NZL Hitech Grand Prix 1:28.236 40 14 Frederik Vesti DNK ART Grand Prix 1:28.281 26 15 Ralph Boschung CHE Campos Racing 1:28.321 42 16 Jake Hughes GBR Van Amersfoort Racing 1:28.352 28 17 Roy Nissany ISR DAMS 1:28.375 27 18 Olli Caldwell GBR Campos Racing 1:28.648 29 19 Amaury Cordeel BEL Van Amersfoort Racing 1:28.785 31 20 Juri Vips EST Hitech Grand Prix 1:28.804 40 21 Marino Sato JPN Virtuosi Racing 1:29.282 22 22 David Beckmann DEU Charouz Racing System 1:29.434 42

2022 FIA FORMULA 2 CHAMPIONSHIP – BARCELONA IN-SEASON TESTS, DAY 3, POMERIGGIO

PILOTA NAZIONE TEAM TEMPO GIRI 1 Juri Vips EST Hitech Grand Prix 1:29.288 36 2 Jake Hughes GBR Van Amersfoort Racing 1:30.802 32 3 Enzo Fittipaldi BRA Charouz Racing System 1:31.541 40 4 David Beckmann DEU Charouz Racing System 1:31.633 29 5 Amaury Cordeel BEL Van Amersfoort Racing 1:31.801 22 6 Marino Sato JPN Virtuosi Racing 1:32.037 19 7 Théo Pourchaire FRA ART Grand Prix 1:32.634 46 8 Clément Novalak FRA MP Motorsport 1:32.801 36 9 Felipe Drugovich BRA MP Motorsport 1:33.240 39 10 Marcus Armstrong NZL Hitech Grand Prix 1:34.275 29 11 Jack Doohan AUS Virtuosi Racing 1:34.449 35 12 Ralph Boschung CHE Campos Racing 1:34.481 37 13 Ayumu Iwasa JPN DAMS 1:34.626 40 14 Jehan Daruvala IND PREMA Racing 1:34.637 22 15 Frederik Vesti DNK ART Grand Prix 1:34.692 28 16 Olli Caldwell GBR Campos Racing 1:35.026 35 17 Logan Sargeant USA Carlin 1:35.090 33 18 Liam Lawson NZL Carlin 1:35.301 32 19 Roy Nissany ISR DAMS 1:35.316 40 20 Calan Williams AUS Trident 1:35.449 47 21 Richard Verschoor NLD Trident 1:35.577 45 22 Dennis Hauger NOR PREMA Racing 1:36.186 17