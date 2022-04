F2, Test Barcellona | Day 1: Boschung subito in vetta

Dopo due round che non hanno ancora visto un vero e proprio padrone del campionato, i piloti della Formula 2 sono tornati in pista quest’oggi a Barcellona per disputare una due giorni di test che sarà fondamentale per prendere sempre più confidenza con la monoposto.

Ad imporsi al termine della prima giornata è stato Ralph Boschung, già protagonista di ottime prestazioni sul giro secco sia in Bahrain che a Jeddah. Lo svizzero del Campos Racing è riuscito ad ottenere il crono di riferimento al pomeriggio, quando la temperatura dell’asfalto è leggermente aumentata rispetto al mattino, ed è stato l’unico in grado di scendere sotto il muro dell’1’28’’ fermando il cronometro sull’1’27’’929.

Poco distante dallo svizzero hanno chiuso Marcus Armstrong e la sorpresa di questo inizio di campionato Ayumu Iwasa. L’ex pilota della Ferrari Driver Academy ha ottenuto il crono di 1’28’’170, mentre un decimo e mezzo di ritardo ha costretto il giapponese al terzo tempo di giornata.

Altro giapponese presente in top 5 è Marino Sato, bravo a chiudere con il quarto riferimento in 1’28’’436 precedendo il protagonista della Feature Race di Jeddah, Felipe Drugovich.

Marcus Armstrong, Hitech Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

Dietro il brasiliano troviamo la coppia ART Grand Prix con Théo Pourchaire davanti a Frederik Vesti. Il pilota francese ha preceduto il compagno di team di 7 centesimi, mentre Richard Verschoor, pilota di riferimento del team Trident in questo avvio di stagione, ha chiuso con l’ottavo crono in 1’29’’439 piazzandosi davanti a Jake Hughes e Clement Novalak.

Da segnalare ben 5 interruzioni con bandiera rossa durante questo primo giorno di test. Al mattino è stato Calan Williams a costringere i commissari ad esporre la rossa dopo essersi fermato in curva 2, mentre poco dopo le interruzioni sono state provocato da Lawson (fermo in curva 10) e Cem Bolukbasi andato contro le barriere in curva 9.

Al pomeriggio, invece, è stato Juri Vips a costringere tutti ad una sosta forza a seguito di un contatto contro le barriere in curva 3, mentre l’ultima interruzione è stata provocata da Logan Sargeant rimasto fermo con la sua Carlin in curva 10.

Domani si replica per l’ultima giornata di prove che prenderà il via alle 9 del mattino.

2022 FIA FORMULA 2 CHAMPIONSHIP – BARCELONA IN-SEASON TESTS, DAY 1, MATTINO

PILOTA NAZIONE TEAM TEMPO GIRI 1 Felipe Drugovich BRA MP Motorsport 1:29.755 20 2 Théo Pourchaire FRA ART Grand Prix 1:29.920 23 3 Ayumu Iwasa JPN DAMS 1:30.124 19 4 Juri Vips EST Hitech Grand Prix 1:30.207 21 5 Jack Doohan AUS Virtuosi Racing 1:30.215 18 6 Marcus Armstrong NZL Hitech Grand Prix 1:30.245 22 7 Liam Lawson NZL Carlin 1:30.298 10 8 Ralph Boschung CHE Campos Racing 1:30.361 32 9 Logan Sargeant USA Carlin 1:30.403 19 10 Jake Hughes GBR Van Amersfoort Racing 1:30.412 37 11 Marino Sato JPN Virtuosi Racing 1:30.440 18 12 Calan Williams AUS Trident 1:30.454 17 13 Enzo Fittipaldi BRA Charouz Racing System 1:30.465 21 14 Jehan Daruvala IND PREMA Racing 1:30.466 16 15 Frederik Vesti DNK ART Grand Prix 1:30.586 23 16 Roy Nissany ISR DAMS 1:30.692 20 17 Clément Novalak FRA MP Motorsport 1:30.753 18 18 Olli Caldwell GBR Campos Racing 1:30.856 22 19 Amaury Cordeel BEL Van Amersfoort Racing 1:30.886 27 20 Richard Verschoor NLD Trident 1:30.944 13 21 Cem Bölükbasi TUR Charouz Racing System 1:31.455 21 22 Dennis Hauger NOR PREMA Racing 1:31.730 16

2022 FIA FORMULA 2 CHAMPIONSHIP – BARCELONA IN-SEASON TESTS, DAY 1, POMERIGGIO

PILOTA NAZIONE TEAM TEMPO GIRI 1 Ralph Boschung CHE Campos Racing 1:27.929 55 2 Marcus Armstrong NZL Hitech Grand Prix 1:28.170 34 3 Ayumu Iwasa JPN DAMS 1:28.331 51 4 Marino Sato JPN Virtuosi Racing 1:28.436 42 5 Felipe Drugovich BRA MP Motorsport 1:29.131 37 6 Théo Pourchaire FRA ART Grand Prix 1:29.312 52 7 Frederik Vesti DNK ART Grand Prix 1:29.383 49 8 Richard Verschoor NLD Trident 1:29.439 54 9 Jake Hughes GBR Van Amersfoort Racing 1:29.492 36 10 Clément Novalak FRA MP Motorsport 1:29.495 35 11 Jack Doohan AUS Virtuosi Racing 1:29.777 44 12 Logan Sargeant USA Carlin 1:29.788 31 13 Roy Nissany ISR DAMS 1:29.824 36 14 Enzo Fittipaldi BRA Charouz Racing System 1:29.844 41 15 Jehan Daruvala IND PREMA Racing 1:29.909 35 16 Calan Williams AUS Trident 1:29.975 55 17 Amaury Cordeel BEL Van Amersfoort Racing 1:29.993 39 18 Liam Lawson NZL Carlin 1:30.180 49 19 Dennis Hauger NOR PREMA Racing 1:30.439 36 20 Juri Vips EST Hitech Grand Prix 1:30.488 15 21 Olli Caldwell GBR Campos Racing 1:30.820 54