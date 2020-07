F2, Stiria, Libere: Yuki Tsunoda concede il bis

E’ ancora una volta Yuki Tsunoda il pilota più rapido nella sessione di libere della Formula 2. Così come visto 7 giorni fa, anche oggi il giapponese del team Carlin è riuscito a portarsi in cima alla classifica dei tempi grazie al crono di 1’15’’692 centrato nella fase iniziale del turno.

Il team Carlin ha mostrato ancora una volta un ottimo feeling con il tracciato del Red Bull Ring e la prova è data dal terzo riferimento ottenuto da un Jehan Daruvala in cerca di riscatto dopo un weekend inaugurale decisamente sfortunato.

Bene anche il lavoro svolto in casa Hitech GP. Dopo le difficoltà riscontrate lo scorso fine settimana, che hanno tarpato le ali sia al nostro Luca Ghiotto che a Nikita Mazepin, la scuderia inglese è apparsa subito in palla con entrambi i suoi piloti.

Il russo è stato l’unico, insieme con Tsuonda, in grado di scendere sotto il muro del minuto e sedici ottenendo il secondo crono pagando un gap di circa 1 decimo, mentre l’italiano ha chiuso alle spalle di Daruvala con il quarto tempo in 1’16’’045.

Anche Giuliano Alesi ha mostrato subito un ottimo affiatamento con il tracciato austriaco. Il pilota francese, autore di una solida rimonta in Gara 1, ha concluso la sessione di libere con il quinto tempo a soli 2 centesimi da Ghiotto ed è stato in grado di sopravanzare un Christian Lundgaard ormai divenuto una solida realtà.

Il pilota della ART Grand Prix, dopo aver ben figurato al debutto con la nuova monoposto, si è confermato a proprio agio con la Dallara del team francese centrando il sesto crono in 1’16’’100 e per soli 60 millesimi di secondo è riuscito a precedere un Robert Shwartzman al momento pilota di vertice in casa Prema.

Il russo, attualmente secondo in classifica piloti, ha chiuso con il settimo riferimento una giornata in chiaro scuro per il team italiano. Se, infatti, Robert è riuscito a portare a termine il programma prefissato senza intoppi, lo stesso non si può dire di Mick Schumacher incappato in una uscita di pista nei minuti iniziali che lo ha costretto a saltare l’intera sessione.

Dopo il terzo posto colto nella Sprint Race Dan Ticktum cerca conferme al Red Bull Ring e l’ottavo tempo in 1’16’’217 è un ottimo biglietto da visita. L’inglese del team DAMS è riuscito a precedere per appena 1 millesimo un Marcus Armstrong autore di un testacoda improvviso avvenuto poco prima dell’uscita di pista di Mick Schumacher, mentre la top 10 si è completata con Jack Aitken distante mezzo secondo dal crono firmato Tsunoda.

I piloti della Formula 2 torneranno in pista alle 17:00 per la sessione di qualifiche che determinerà la griglia di partenza della Feature Race.