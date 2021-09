F2, Sochi: Piastri show. Sua la terza pole di fila

Oscar Piastri si conferma l’uomo del momento in Formula 2. Il leader del campionato è stato realmente impressionante nella sessione di qualifiche andata in scena a Sochi ed ha conquistato in modo netto la terza pole consecutiva aumentando di altri 4 punti il margine in classifica su Zhou.

Il pilota della Prema ha rischiato di vedere vanificati gli sforzi nelle battute conclusive del turno, quando Jehan Daruvala ha sfruttato la scia di Shwartzman per portarsi provvisoriamente in prima posizione con un margine importante sul resto del gruppo, ma Piastri non ha battuto ciglio ed ha continuato a spingere sino a fermare il cronometro sul tempo impressionante di 1’47’’465.

Ben più ravvicinati i distacchi dal terzo in classifica in poi. Ad aprire la seconda fila della Feature Race di domenica sarà Théo Pourchaire. Il rookie francese ancora una volta si è confermato il pilota di riferimento della ART Grand Prix e nei secondi conclusivi è riuscito a progredire sino ad ottenere il tempo di 1’47’’891.

Guanyu Zhou si è dovuto accontentare del quarto crono, ma il gap pagato nei confronti del diretto rivale in classifica è decisamente impressionante: mezzo secondo. Il cinese dovrà cercare di mantenere la lucidità in questo weekend per non vedere Piastri allungare ulteriormente in classifica, ma le previsioni meteo per la giornata di domani non promettono nulla di buono e lo svolgimento delle due Sprint Race è a rischio e questo potrebbe penalizzare notevolmente il pilota della UNI-Virtuosi.

Qualifiche da incorniciare per Ralph Boschung e Jake Hughes. Lo svizzero del Campos Racing si è confermato in splendida forma sul tracciato russo ed ha messo la propria firma sul quinto riferimento di giornata, mentre il britannico, alla seconda apparizione in F2 in questa stagione, ha lasciato senza parole ottenendo il sesto crono in 1’48’’073.

Soffre ancora in qualifica Robert Shwartzman. Lo zar sembra non aver digerito la costruzione delle Pirelli adottata quest’anno e sul giro secco non riesce ad esprimersi al meglio. Il settimo tempo, con 6 decimi di ritardo da Piastri, lascia con l’amaro in bocca.

La Hitech GP ha piazzato entrambi i suoi piloti in top 10 con Liam Lawson, ottavo, bravo a precedere Juri Vips per soli 10 millesimi.

L’estone domani, se la gara si svolgerà regolarmente, avrà la possibilità di scattare dalla prima fila al fianco di Ticktum, oggi decimo ed in pole in Gara 1 grazie all’inversione della griglia.