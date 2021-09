F2, Sochi: Piastri rullo compressore nella Feature Race

Suona ancora l’inno australiano in Formula 2. Oscar Piastri è riuscito a conquistare il successo nella Feature Race di Sochi bissando quanto ottenuto 2 settimane fa a Monza ed allungando ulteriormente in classifica grazie ad un weekend decisamente opaco di Guanyu Zhou.

Il pilota della Prema è stato un rullo compressore nella seconda e ultima gara del weekend russo. Scattato dalla pole, Piastri ha mantenuto il comando mantenendo un ritmo notevole e tenendo a debita distanza un Pourchaire abile ad approfittare dell’avvio incerto di Daruvala.

La gara si è decisa tra l’ottavo ed il decimo giro. All’ottavo passaggio l’australiano è entrato al pit per montare gomme medie, mentre la tornata successiva è stato Pourchaire ad imboccare la corsia box. Il rookie della ART Grand Prix, però, nonostante sia riuscito ad uscire davanti a Piastri ha commesso una leggera sbavatura quando l’australiano si è trovato nei suoi scarichi che ha consentito al pilota della Prema di sopravanzarlo.

Salito al comando, Piastri ha gestito il vantaggio di 2 secondi senza sforzare particolarmente le gomme, mentre Pourchaire ha provato di tutto per ridurre il gap senza però avere mai l’opportunità di entrare in zona DRS.

Piastri ha così conquistato un altro successo con il quale ha consolidato la sua leadership in classifica, mentre Zhou ha vissuto una gara subito complicata.

Il cinese, scattato dalla quarta piazza, è stato colpito nel posteriore alla staccata della prima curva da Huhges ed ha perso lo spunto retrocedendo in ottava posizione. Il pilota della UNI-Virtuosi (oggi con una sola vettura in pista dopo il crash di ieri di Drugovich ndr.) ha provato a mettere una pezza dopo la sosta, ma non è riuscito a fare meglio del sesto posto.

Davanti al cinese hanno chiuso Daruvala, terzo, Shwartzman e Ticktum. L’indiano sta mostrando una costanza di rendimento in questo finale di stagione che è mancata nettamente ad inizio anno, mentre il russo della Prema non è riuscito a brillare come il suo compagno di team ed ha badato a raccogliere punti importanti che gli consentono di portarsi in scia a Zhou in classifica piloti.

Settima posizione finale per Liam Lawson. Il pilota della Hitech GP è scattato con gomme medie fermandosi ai box al giro diciassette. La scelta strategica si è rivelata corretta, ma nel finale Lawson non è riuscito ad insidiare Zhou terminando ad 8 secondi di distacco dal cinese.

Richard Verschoor si è tolto la soddisfazione di sopravanzare Lundgaard nelle fasi finali della gara per strappare al pilota della ART Grand Prix l’ottava piazza, mentre la top ten si è completata con Beckmann in decima piazza.

Sfortunata la gara di Juri Vips. L’estone, ancora una volta, è stato fermato da problemi tecnici che quest’anno stanno influenzando negativamente la sua stagione.

Al termine del round di Sochi la classifica piloti vede Piastri saldamente al comando con 178 punti seguito da Zhou a quota 142, mentre Shwartzman ha ridotto il divario dal cinese ed adesso segue in terza piazza con 135 punti.