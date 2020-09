F2, Sochi: dominio Carlin con Tsunoda in pole. Schumacher terzo

Carlin si regala una fantastica doppietta nelle Qualifiche di FIA Formula 2 sul tracciato russo di Sochi, grazie alla pole position firmata da Yuki Tsunoda e dal secondo posto di Jehan Daruvala.

Il pilota giapponese, grazie al crono di 1'48"688, ha colto il miglior tempo assoluto, beffando per appena 6 millesimi di secondo il compagno di squadra Daruvala. Già nelle libere di questa mattina il team Carlin aveva lanciato segnali importanti, poi nelle qualifiche si è confermato come il team da battere, almeno sul giro secco.

Mick Schumacher, invece, ha cambiato passo proprio quando contava. Il leader del campionato ha portato la prima monoposto del team Prema in terza posizione, a poco meno di 2 decimi dal miglior tempo che a Tsunoda è valso la pole.

Stesso discorso può essere fatto per Callum Ilott, anche se il pilota britannico anche questa mattina era parso già a proprio agio sulla pista semi-permanente che sorge nei pressi del villaggio olimpico della città russa.

Luca Ghiotto si conferma nelle prime posizioni, ma il quinto tempo di questo pomeriggio lascia l'amaro in bocca considerando che nelle libere era stato proprio il pilota del team Hitech a mettere tutti in fila.

In queste qualifiche abbiamo assistito a un generale risveglio dei piloti in lizza per il titolo, perché in sesta e settima posizione troviamo altri 2 pretendenti al trono che al momento è occupato da Schumacher. Stiamo parlando del danese della ART Grand Prix, Christian Lundgaard, e del padrone di casa del team Prema Robert Shwartzman. I due hanno ottenuto rispettivamente il sesto e settimo tempo davanti alla prima monoposto del team Campos Racing, quella di Jack Aitken.

Guan Yu Zhou ha fatto meglio rispetto a questa mattina, ma non è andato oltre il nono tempo davanti a un altro russo Nikita Mazepin. Ci si attende sempre tanto da Juri Vips, uno dei piloti più talentuosi di questa FIA F2. L'estone, però, non è andato oltre l'11esimo tempo davanti ai piloti del team Charouz Racing, Pedro Piquet e Louis Deletraz.

Delusioni del pomeriggio anche Marcus Armstrong, secondo pilota del team ART Grand Prix, Jake Hughes e Dan Ticktum. Non hanno certo brillato i piloti di Trident, con Marino Sato e Roy Nissany appena 18esimo e 19esimo. Tremendo avvio di avventura con MP Motorsport per Giuliano Alesi. Sebbene il francese abbia cambiato team, i risultati continuano a essere a dir poco deludenti e al di sotto delle aspettative, specialmente per un pilota che difende i colori della Ferrari Drivers Academy, ma anche pensando come il debuttante Jake Hughes, che ha preso il suo posto in HWA, sia stato decisamente più veloce sia di Giuliano che del ben più esperto compagno di team Markelov.