Cambia tutto a Sochi: oggi si corre solo Gara 1 della F2

Cambia ancora il programma del sabato della Formula 2. Il meteo inclemente che oggi ha accolto piloti e team ha costretto gli organizzatori della serie a trovare una soluzione d'emergenza per cercare di recuperare almeno la prima gara del weekend.

In origine la Sprint Race 1 avrebbe dovuto disputarsi alle 9.30 ora italiana, mentre la Sprint Race 2 alle 15:45.

L'impraticabilità della pista, a causa del violento nubifragio che si è abbattuto questa mattina sul tracciato di Sochi, non ha consentito lo svolgimento della prima Sprint Race ed ha costretto anche la Formula 1 ad annullare la terza sessione di Libere.

Le previsioni meteo, però, portano un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio e per questa ragione gli organizzatori della F2 hanno deciso di cancellare la Sprint Race 2 e di far schierare i piloti in pista alle 15:45 per disputare la Sprint Race 1.

La Formula 3, invece, oggi non scenderà in pista e gli organizzatori hanno già comunicato la cancellazione di Gara 2.

Meteo permettendo, il programma di domani, invece, dovrebbe restare immutato. Alle 8.55 ora italiana si disputerà Gara 3 di Formula 3, mentre alle 10.20 prenderà il via la Feature Race di Formula 2.

Per entrambe le corse la griglia di partenza sarà determinata dalla sessione di qualifica disputata nella giornata di ieri.