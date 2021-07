F2, Silverstone: Ticktum è un fulmine nelle Libere

Dopo oltre un mese di attesa i piloti della Formula 2 sono tornati in pista, questa volta su un tracciato carico di storia ed affascinante come Silverstone, per disputare la sessione di Libere che ha dato il via al weekend del GP di Gran Bretagna.

Ad imporsi, con una grande prestazione, è stato Dan Ticktum. Il pilota di casa, reduce da un fine settimana a Baku chiuso tra le polemiche per il contatto con Pourchaire ed Armstrong nella Feature Race e per la penalità che lo ha privato di una possibile vittoria, ha messo il proprio autografo in cima alla lista dei tempi con il crono di 1’41’’750.

Ad impressionare della prestazione dell’inglese è stato soprattutto il distacco inflitto ai suoi avversari. Ticktum e Piastri sono stati gli unici a scendere sotto il muro dell’1’42’’, ma il britannico ha rifilato ben due decimi al pilota della Prema, perdendo slancio soltanto nell’ultimo settore.

Piastri è sembrato subito a proprio agio con il set up della sua monoposto e si candida ad un altro weekend di alto livello che potrebbe consentirgli di ridurre il distacco in classifica da Zhou.

Altro pilota che ha ben impressionato è stato Juri Vips. L’estone, reduce da due successi a Baku, ha chiuso con il terzo crono in 1’42’’060, ma ha faticato soprattutto nel secondo settore, segno che c’è ancora del margine per migliorare l’assetto della sua Hitech.

Alle spalle di Vips troviamo un Verschoor che ha stupito con il crono di 1’42’’100 ed un gap dalla vetta di 3 decimi e mezzo, mentre a 120 millesimi di ritardo dall’olandese si è piazzato Jehan Daruvala.

L’indiano ha confermato l’ottima base di partenza del team Carlin ed è atteso ad una qualifica da protagonista per dare una svolta ad una stagione sino ad ora caratterizzata più da ombre che da luci.

Il leader della classifica, Guanyu Zhou, dopo aver avuto il primo assaggio di F1 in Austria ha chiuso le Libere con il sesto riferimento in 1’42’’333 e per appena 4 millesimi è riuscito a precedere un Christian Lundgaard alla disperata ricerca di un weekend di riscatto dopo aver trascorso metà stagione a fare i conti con la cattiva sorte.

Sorprende anche l’ottavo crono di Lirim Zendeli, autore del tempo di 1’42’’451, bravo a precedere Liam Lawson e Robert Shwartzman. Lo zar, reduce dal primo successo stagionale in Gara 1 a Baku, è atteso ad un weekend incisivo a cominciare dalla qualifica che si disputerà alle 17:50 italiane.

Da segnalare le due bandiere rosse sventolate durante il turno. La prima è stata provocata da Theo Pourchaire, finito contro le barriere nel secondo settore nel corso dei minuti iniziali del turno, mentre la seconda è stata causata da Deledda finito in testacoda e poi rimasto fermo in pista.