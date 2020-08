F2, Silverstone: Mick Schumacher svetta nelle Libere

Mick Schumacher è il più veloce al termine della sessione di prove libere della Formula 2. Il tedesco, portacolori della Prema, ha chiuso la sessione in 1'39"783 conquistando il primato in vista delle qualifiche di questa sera.

La compagine vicentina ha iniziato da subito con il giusto passo, con un Robert Schwarzman che si era portato al secondo posto con un inizio di turno quantomai aggressivo per la squadra italiana.

A metà turno ha però scalato la classifica Louis Deletraz, alfiere di casa Charouz che ringalluzzito dal podio della scorsa settimana si è portato a soli 31 millesimi dal vertice.

Vincitore dell’ultima gara domenica scorsa, Dan Ticktum ha chiuso al terzo posto, facendo così scivolare Schwarzman, che resta leader di campionato, al quarto posto, con 261 millesimi di ritardo dal compagno tedesco in vetta.

Dodicesimo, Luca Ghiotto, unico pilota italiano in griglia. Infelice sessione invece per la Trident, che ha visto Roy Nissany rimanere fermo in pista dopo la bandiera a scacchi ed uno spettacolo pirotecnico a 16 minuti dal termine, che ha visto Sato rompere il motore all’uscita dell’ultima curva, parcheggiando in rettifilo con il retrotreno in fiamme. Ovviamente si è resa necessaria la bandiera rossa per ricoverare la vettura ai box.

Anche la Formula 2, come F3 e F1, ha provato per la prima volta l’allungamento del cordolo alla Chapel, che hanno visto Jack Aitken nel finale venire tratto in inganno finendo fuori pista in quel punto, senza tuttavia gravi conseguenze.