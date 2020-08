F2, Silverstone, Feature Race: monologo di Nikita Mazepin

E’ Nikita Mazepin la sorpresa di questo weekend di Silverstone. Il pilota russo, apparso rinvigorito dallo scorso appuntamento ungherese, ha centrato un successo inatteso alla vigilia dopo aver ottenuto il quinto tempo in griglia.

Il pilota della Hitech GP (al secondo successo stagionale al debutto nella serie) ha trovato l’assetto perfetto per il tracciato di Silverstone riuscendo a non stressare entrambe le mescole nonostante un passo gara inavvicinabile per gran parte dei rivali.

Mazepin ha posto le fondamenta del successo al terzo giro quando ha passato il momentaneo leader Mick Schumacher. Il tedesco della Prema è stato autore di un avvio perfetto e grazie anche all’assenza di Callum Ilott sulla seconda casella ha subito bruciato il poleman Drugovich.

Mick, però, nulla ha potuto contro lo strapotere odierno di Mazepin e quando il russo è passato al comando la lotta per il successo si è praticamente chiusa.

Nikita, così come Mick, ha effettuato la sosta obbligatoria al nono giro uscendo davanti al tedesco ed anche con le gomme dure ha tenuto un ritmo inavvicinabile per il tedesco.

Quando tutti i piloti hanno effettuato le rispettive soste, Mazepin è tornato al comando e nei giri conclusivi è stato incitato via radio dai box per spingere ed evitare la rimonta di Guanyu Zhou.

Il cinese della UNI-Virtuosi è stato autore di una gara magistrale per quel che riguarda la gestione gomme. Scattato con le Pirelli bianche, Zhou ha sempre girato su tempi davvero competitivi anche poco prima della sosta ed una volta montate le coperture medie ha chiesto il massimo alle proprie gomme riuscendo a rimontare fino al secondo gradino del podio.

La lotta per la terza posizione ha visto emergere Yuki Tsunoda all’ultimo giro. Il giapponese della Carlin ha approfittato del calo di performance patito da Christian Lundgaard e nelle ultime curve ha infilato il pilota della ART Grand Prix per conquistare un podio ampiamente meritato.

Lundgaard non ha potuto fare altro che lasciare spazio al giapponese, ma la gara del rookie è stata di alto profilo e condita da un sorpasso capolavoro ai danni di Mick Schumacher.

Da applausi la rimonta di Callum Ilott fino alla quinta posizione. Il pilota inglese ha commesso un grave errore prima del giro di ricognizione quando ha fatto ammutolire la propria monoposto ed è stato costretto a prendere il via dalla corsia box.

Nonostante l’inconveniente, Ilott ha spinto sempre senza risparmiarsi ed anche con una strategia tradizionale è stato in grado di risalire fino alla quinta piazza grazie anche ad un assetto perfetto adottato dal team UNI-Virtuosi.

Louis Deletraz ha centrato la sesta piazza davanti ad un Felipe Drugovich autore di un pit disastroso che lo ha privato di un probabile podio. Il brasiliano ha scelto di partire con le Pirelli dure ed al via ha perso subito numerose posizioni nei confronti dei piloti scattati con le mescole medie, ma la strategia si sarebbe rivelata vincente se la sosta al diciannovesimo giro non fosse stata tremendamente lenta.

Con un sorpasso realizzato ai danni di Mick Schumacher nei giri conclusivi Dan Ticktum si è garantito il diritto di partire dalla pole per la Sprint Race di domani, mentre il tedesco ha patito un eccessivo degrado delle coperture posteriori figlio di un assetto per nulla ottimale che lo ha costretto a remare e soffrire per buona parte della gara.

In casa Prema non si può certamente brindare al termine di questa Feature Race anche considerando il quattordicesimo posto ottenuto da Robert Shwartzman. Il russo ha certamente pagato una qualifica inaspettatamente incolore ed oggi, nonostante la strategia alternativa, non è stato in grado di racimolare nemmeno un punto utile per la classifica piloti.