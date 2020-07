F2, Silverstone: Drugovich in pole, disastro Shwartzman

Dopo aver brillato in modo inatteso nel corso delle Libere, quando aveva ottenuto il terzo tempo, Felipe Drugovich ha conquistato la sua prima pole in Formula 2 spiazzando tutti ed imponendosi in una sessione di qualifiche decisamente particolare.

Il brasiliano della MP Motorsport, apparso a proprio agio in questo salto di categoria, ha piazzato la zampata nei minuti conclusivi del turno riuscendo a mettere la propria firma in cima alla lista dei tempi con il crono di 1’39’’527.

Una pole maiuscola quella ottenuta da Drugovich a Silverstone, specie pensando che il brasiliano è riuscito a mettere alle proprie spalle un vero e proprio specialista del giro secco come Callum Ilott che si è dovuto arrendere per appena 139 millesimi.

La seconda fila si aprirà con un Mick Schumacher bravo a reagire in un turno iniziato tutto in salita per il team Prema.

Il tedesco, infatti, non è riuscito ad ottenere un tempo di rilievo nel corso del primo tentativo a causa di un Nissany completamente fuori di testa. Il pilota del team Trident si è trovato in traiettoria nella parte finale del tracciato proprio quando stava sopraggiungendo Schumacher, ma invece che lasciare spazio a Mick ha deciso di tenere il pilota della Prema dietro intimidendolo con un accenno di sportellata.

Schumacher è ovviamente andato su tutte le furie, manifestando il proprio dissenso con tanto di dito medio, ed anche la direzione gara ha subito messo sotto investigazione l’episodio.

Nissany, tra l’altro, è stato protagonista di un simile episodio anche con Giuliano Alesi poco prima e con molta probabilità verrà penalizzato quando arriverà dai commissari.

Al fianco di Schumacher prenderà il via dalla quarta casella un Christian Lundgaard ormai costante protagonista della categoria autore del crono di 1'39’’846, mentre alle spalle del pilota del team Trident ha confermato l’ottimo lavoro svolto al mattino Nikita Mazepin.

Il russo dallo scorso appuntamento dell’Ungheria sembra essere tornato ai livelli visti in GP3 nel 2018 ed oggi ha chiuso il turno con un gap dalla vetta di poco superiore ai 4 decimi.

La terza fila si completa con il sesto tempo centrato da un Jack Aitken alla ricerca di una prestazione di valore sul tracciato di casa che possa finalmente dare un senso ad una stagione tremendamente opaca, mentre la quarta vede la presenza di due tra i grandi delusi di giornata: Jehan Daruvala e Guanyu Zhou.

Dall’indiano ci si attendeva certamente uno spunto in più dopo l’ottima performance delle Libere, ma il pilota del team Carlin non è riuscito a fare meglio di 1'40’’140, mentre il portacolori del team UNI-Virtuosi, dopo un avvio di stagione di alto livello sembra essersi perso ed oggi ha pagato un gap di 653 millesimi dalla prestazione di Drugovich.

Altro deluso di giornata è senza dubbio Yuki Tsunoda. Il giapponese avrebbe avuto la possiblità di mettere la propria monoposto nelle prime due file della griglia di partenza della Feature Race, ma un errore nel T2 in occasione dell’ultimo tentativo (dopo aver ottenuto il miglior parziale al T1) lo ha tagliato fuori dalla lotta.

Tsunoda dovrà così scattare dalla quinta fila con al fianco Louis Deletraz autore del decimo riferimento.

Malissimo la sessione di qualifica per Robert Shwartzman. Il leader del campionato, infatti, è stato irriconoscibile sul tracciato di Silverstone ed ha chiuso solamente con il diciottesimo tempo.

Robert ha faticato nel trovare il feeling con la sua monoposto ed ha ottenuto il tempo di 1’41’’047 ad un secondo e mezzo di distacco da Drugovich.

Il russo, inoltre, dovrà essere sentito dai commissari di percorso per aver ostacolato Sean Gelael durante il giro lanciato dell’indonesiano.