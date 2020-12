F2, Sakhir: Schumacher soffre ma conquista il titolo!

Missione compiuta per Mick Schumacher. A distanza di due anni dalla conquista del titolo in Euro F3, il pilota tedesco è riuscito a mettere le mani anche sul campionato 2020 di Formula 2 al termine di una stagione nella quale la costanza si è rivelata un fattore fondamentale.

Paradossalmente per Mick la gara peggiore dell’anno è stata proprio la decisiva Sprint Race del Bahrain. Schumacher, infatti, è scattato come di consueto in maniera perfetta dalla terza casella, ma in prossimità di curva 3 il tedesco ha completamente sbagliato la staccata andando a spiattellare l’anteriore destra per evitare di colpire Ticktum.

Da quel momento per Mick è iniziato un vero e proprio calvario. Le vibrazioni sono aumentate giro dopo giro e la pressione da parte di Ilott alle sue spalle è state sempre maggiore.

Schumacher ha resistito in ogni modo al suo diretto rivale, ma il crollo dell’anteriore destra è stato rapido e l’ha costretto ad una imprevista sosta ai box al giro 20 per poi tornare in pista con le Pirelli soft.

Per Ilott, salito in terza piazza, si è spalancata una vera e propria autostrada verso il podio, ma ancora una volta il pilota inglese ha mostrato tutti i suoi limiti nella gestione gomme.

Il portacolori della UNI-Virtuosi, costretto ad attaccare per ridurre il gap in classifica, ha chiesto troppo alle proprie Pirelli hard nel duello con Mick e nelle ultime 15 tornate di gara ha iniziato a soffrire girando su tempi altissimi per poi retrocedere in classifica sino a chiudere fuori dalla zona punti.

Per Schumacher è così arrivata la matematica certezza del titolo nonostante il 18° posto finale. Il tedesco ha così ribadito quanto visto negli anni passati. Dopo una prima stagione di apprendimento è sempre pronto per piazzare la zampata in quella successiva.

L’ultima gara della stagione è stata monopolizzata dal team Carlin. Jehan Daruvala ha colto a Sakhir il primo successo stagionale dopo aver piegato la resistenza di un Ticktum in crisi con le posteriori già dai primi giri, mentre Yuki Tsunoda è stato ancora una volta fenomenale nel risalire dall’ottava posizione di partenza per poi beffare l’inglese della DAMS all’ultima curva a chiudere sul secondo gradino del podio.

Guanyu Zhou ha tenuto alto l’onore del team UNI-Virtuosi. Il pilota cinese nelle fasi iniziali ha cercato in ogni modo di aiutare Ilott nella corsa per il titolo, ma quando Callum ha alzato bandiera bianca non ha potuto fare altro che sopravanzarlo e fare la propria gara.

Anche Robert Shwartzman ha cercato di venire in soccorso di Schumacher nei primi giri, ma il russo della Prema è riuscito soltanto nel finale ad avere la meglio sull’inglese dopo aver faticato nella gestione delle Pirelli hard.

Giuliano Alesi ha chiuso un campionato decisamente opaco con un buon sesto posto davanti a Luca Ghiotto e Felipe Drugovich.

Al termine di una stagione ad alta tensione Schumacher ha conquistato il titolo con 215 punti, precedendo Ilott di 14 lunghezze, mentre Yuki Tsunoda è stato il miglior rookie con il terzo posto in classifica e 198 punti.

Shwartzman paga la deludente parte centrale di campionato e chiude al quarto posto in classifica con 177 punti, ma siamo certi che il prossimo anno sarà il favorito per il titolo, mentre Nikita Mazepin, autore di un weekend da dimenticare, si presenterà in Formula 1 con il quinto posto e 165 punti totali.

Tra i team la Prema Racing torna a fregiarsi del titolo dopo una assenza di 4 anni grazie ad un bottino di 392 punti, seguita dalla UNI-Virtuosi a quota 353 e dalla Hitech GP con 273 punti.