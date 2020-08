F2 ritira il numero 19 in onore di Hubert

A un anno dalla sua tragica morte la Formula 2 ha annunciato che ritirerà definitivamente il numero 19 in memoria di Anthoine Hubert. Il 22enne francese è rimasto vittima di un drammatico incidente durante le fasi iniziali della Feature Race dello scorso anno a Spa.

Il campione della GP3 Series 2018 che correva per la BWT Arden con la Dallara numero 19: per rispetto del transalpino la lista dei piloti iscritti al resto della stagione dopo la sua morte non ha mai riportato il numero 19, scelta che è stata portata avanti dalla serie cadetta anche nel 2020.

In vista del ritorno della F2 a Spa in questo fine settimana, i promotori del campionato hanno ufficializzato che il #19 è stato ritirato definitivamente dal campionato in memoria di Hubert.

Per l’appuntamento nelle Ardenne è stato creato un logo speciale che incorpora le iniziali di Hubert, il numero di gara e una stella. Questo adesivo apparirà su tutte le vetture di F1, F2 e F3 a Spa durante tutto il weekend.

La F2 ha anche confermato che farà un minuto di silenzio in memoria di Anthoine prima della Feature Race di sabato, mentre la F1 farà altrettanto prima del via del Gran Premio del Belgio.