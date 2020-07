F2, Red Bull Ring, Libere: Tsunoda in vetta a sorpresa

Dopo mesi di attesa è giunto finalmente il momento di tornare in pista per i piloti della Formula 2 ed il tracciato del Red Bull Ring è stato il palcoscenico delle prime prove libere stagionali.

Ad imporsi in cima alla classifica è stato un nome a sorpresa, quello di Yuki Tsunoda. Il giapponese del team Carlin, già ottimo protagonista nella fase finale dello scorso campionato di Formula 3, ha stupito tutti a metà sessione riuscendo a fermare il cronometro sul tempo di 1’15’’249.

Alle spalle del rookie del programma Red Bull troviamo uno dei veterani della categoria, Luca Ghiotto. Il pilota veneto, che quest’anno difenderà i colori del team Hitech GP, ha subito mostrato un ottimo passo ed ha chiuso con il secondo riferimento pagando un gap dal giapponese di poco superiore ai 5 centesimi.

Altro rookie di lusso presente nelle zone alte della classifica è Marcus Armstrong. Il pilota della ART Grand Prix ha centrato il terzo tempo in 1’15’’405 precedendo uno Zhou alla ricerca del primo successo in F2.

Di grande rilievo il sesto riferimento di giornata firmato Christian Lundgaard. Il pilota del vivaio Renault, infatti, è riuscito soltanto oggi a prendere confidenza con le gomme Pirelli da 18’’ dopo essere stato costretto a saltare i test invernali ed ha subito mostrato un ottimo feeling con una vettura e degli pneumatici sconosciuti chiudendo in 1’15’’509.

Decisamente positiva anche la sessione di libere disputata da Felipe Drugovich. Il brasiliano alla ricerca di riscatto dopo un difficile 2019 si è subito portato in cima alla classifica dei tempi ad inizio turno per poi ottenere il sesto riferimento con un ritardo di appena 3 decimi dalla vetta.

Sessione complicata quella vissuta dai piloti del team Prema. Robert Shwartzman, infatti, è stato attardato verso metà turno da problemi al DRS e soltanto nei minuti conclusivi è riuscito a migliorarsi sino a chiudere la sessione con il crono di 1’15’’702, mentre Mick Schumacher è stato in grado di percorrere soltanto pochi chilometri ad inizio turno per poi tornare ai box per problemi meccanici.

Jehan Daruvala sarà sicuramente uno dei piloti da tenere d’occhio in vista delle qualifiche e non deve ingannare l’ottavo riferimento ottenuto al termine della sessione di libere, mentre la top ten si è completata con il nono tempo firmato Gelalel ed il decimo ottenuto da Louis Deletraz.

I piloti della Formula 2 torneranno in pista alle 17:00 per disputare la prima sessione di qualifiche stagionali.