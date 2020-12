F2: Ralph Boschung torna con Campos Racing nel 2021

Dopo l’annuncio del salto di categoria di Oscar Piastri continua a prendere forma la griglia di partenza della prossima stagione della Formula 2.

A fare il ritorno nella serie sarà Ralph Boschung. Il pilota svizzero sarà al via del campionato 2021 con i colori del team Campos, scuderia con la quale aveva già debuttato in Formula 2 nel 2017 concludendo la stagione al diciannovesimo posto con appena 11 punti.

Boschung ha poi proseguito la sue esperienza nella categoria cadetta anche nel 2018 e nel 2019, prima al volante di una monoposto del team MP Motorsport e successivamente alla guida di una vettura del team Trident.

La stagione 2019, però, è stata piuttosto travagliata per lo svizzero che è stato costretto a saltare gli appuntamenti del Red Bull Ring, Silverstone, Monza ed Abu Dhabi.

Adrian Campos ha espresso tutta la propria soddisfazione per il ritorno di Boschung: “Bentornato a casa! E’ un piacere avere Ralph daccapo nel nostro team e non vediamo l’ora di lavorare insieme. Crediamo nel suo talento e siamo certi che insieme avremo una stagione ricca di soddisfazioni”.

Analoga gioia è emersa dalle parole dello svizzero: “Sono orgoglioso di unirmi al Campos Racing. Ho un grande rispetto per questo team e sono certo che potremo disputare una fantastica stagione nel 2021. Vorrei ringraziare Adrian Campos per la fiducia ed i miei partner. Per la prima volta nella mia carriera sono riuscito a firmare un contratto con molto anticipo e potrò finalmente concentrarmi solo sulla pista”.