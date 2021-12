F2 | Piastri scatenato, quarta pole di fila a Jeddah

Anche in Arabia Saudita è Oscar Piastri l’uomo della qualifica. Il leader del campionato è riuscito ad ottenere a Jeddah la quarta pole consecutiva lasciando a bocca aperta tutti i rivali.

L’australiano è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’41’’ fermando il cronometro sul tempo di 1’40’’878 ed è riuscito a porre le fondamenta della sua pole nel primo settore girando su riferimenti inavvicinabili per il resto della concorrenza.

Piastri, grazie alla pole, porta a casa altri 4 punti che gli consentono di aumentare il vantaggio in classifica su Zhou a 40 punti e domenica avrà al suo fianco in prima fila il compagno di team Robert Shwartzman.

Il russo è finalmente riuscito a brillare sul giro secco e sembrava in grado di poter soffiare la pole a Piastri per poi pagare un gap di soli 165 millesimi una volta transitato sul traguardo.

Importanti i distacchi inflitti dal duo Prema al resto dei rivali. Théo Pourchaire, autore di una grandissima qualifica, è riuscito a conquistare il terzo riferimento ma ha accusato un gap di ben 340 millesimi dal crono firmato Piastri, mentre Christian Lundgaard, anch’egli autore finalmente di una qualifica da applausi, ha completato la seconda fila per la ART Grand Prix con il quarto tempo in 1’41’’297.

Soltanto 5 millesimi di ritardo hanno impedito a Felipe Drugovich di ottenere il quarto tempo. Il brasiliano è riuscito nelle battute conclusive della sessione a migliorare i propri parziali ed ottenere così il quinto tempo in 1’41’’302.

Il progresso di Drugovich è costato caro però a Zhou. Il cinese, infatti, è riuscito a migliorare i propri parziali in tutti e tre i settori ma non è stato incisivo ed ha chiuso con un gap da Piastri di quasi mezzo secondo.

Dopo aver brillato nelle libere del mattino Ralph Boschung si è ben comportato anche in qualifica centrando il settimo tempo in 1’41’’532. Lo svizzero è sembrato aver trovato subito un buon feeling con il tracciato di Jeddah ed è riuscito a piazzarsi in classifica davanti a Juri Vips.

La top 10 si è completata con Marcus Armstrong nono e Liam Lawson decimo e proprio il neozelandese, reduce da un controverso finale di stagione in DTM, avrà la possibilità di partire dalla pole domani in Gara 1.

Da segnalare, infine, la buona prova fornita al debutto da Clement Novalak, dodicesimo all’esordio in F2 con MP Motorsport.