F2, Mugello: Vips si prende le Libere davanti a Ghiotto

I piloti della Formula 2 sono giunti sul tracciato del Mugello dopo le scintille viste in pista e fuori a Monza e che hanno dato il via ad una accesa polemica innescata dal team DAMS a seguito della squalifica inflitta a Ticktum al termine della Sprint Race.

La scuderia francese ha attaccato apertamente l’organizzazione del campionato non solo per un presunto guasto al serbatoio della macchina dell’inglese già conosciuto ma non tenuto in considerazione, ma anche per i numerosi guasti che hanno condizionato la stagione 2020.

Nonostante il clima arroventato è stato proprio un pilota del team DAMS ad imporsi in cima alla classifica delle Libere.

Juri Vips, all’ultimo appuntamento con la scuderia transalpina, ha subito mostrato un ottimo feeling con lo splendido circuito toscano segnando il crono di 1’31’’474 e precedendo di poco meno di un decimo un Luca Ghiotto che sembra aver trovato il set up ideale sulla sua vettura.

Altro pilota che ha ben impressionato in questa sessione è stato Felipe Drugovich. Il brasiliano della MP Motorsport, sempre veloce sul giro secco, è stato uno dei più rapidi nel secondo settore e non è riuscito ad imporsi nel turno soltanto per una sbavatura nella parte finale del tracciato che gli è costata 2 decimi di ritardo da Vips.

Come sempre Yuki Tsunoda si è confermato rapidissimo ed oggi ha chiuso con il quarto crono in 1’31’’757 piazzandosi davanti ad un Ticktum desideroso di rivincita dopo la squalifica subita a Monza.

Sorprende vedere Marino Sato in sesta posizione nella classifica dei tempi, ma il pilota del team Trident, così come il suo compagno Nissany, hanno subito spinto forte per prendere immediatamente confidenza col tracciato.

Jack Aitken ha ottenuto il settimo crono, ma il pilota del team Campos rischia di aver compromesso le qualifiche a causa di un’uscita di pista alla Bucine nella quale ha danneggiato gravemente la sospensione anteriore destra.

Nikita Mazepin ha consentito al team Hitech GP di chiudere il turno con due vetture in top 10 grazie all’ottavo tempo in 1'32’’097 precedendo Lundgaard (ancora una volta il migliore della ART Grand Prix ndr.) e Nissany.

I tre protagonisti del campionato, Schumacher, Shwartzman ed Ilott, hanno chiuso con il 12°, 13° e 14° tempo con l’inglese che è sembrato parecchio in difficoltà nell’interpretare al meglio le traiettorie della parte centrale del tracciato.